El legendario Dirk Nowitzki anuncia su retirada tras 21 temporadas en la NBA

El alemán #DirkNowitzki, sexto máximo anotador de la #NBA �� y figura del #Dallas #Mavericks, anunció su retiro ayer, tras el emotivo triunfo de 120-109 sobre los #Suns de Phoenix. Así lo recibieron en su penúltima noche de #baloncesto (falta un juego ante Spurs, hoy) ������

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Apr 10, 2019 at 10:10am PDT