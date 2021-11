El fisicoculturista Yuri Rodríguez regresó con la medalla de campeón mundial

Yuri Rodríguez retornó a El Salvador el lunes por la noche con la medalla y trofeo de campeón mundial que ganó en Santa Susana, España.

Fue recibido por su madre Vilma González de Rodríguez; Karla Velásquez, su pareja sentimental, familiares y autoridades de la Federación Salvadoreña de Físicoculturismo y Deportes Afines (FSFC).

El atleta salvadoreño agregó el pasado viernes a su palmarés la histórica medalla dorada al proclamarse campeón en la categoría games classic bodybuilding en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo y Fityness en Santa Susana, Barcelona.

Este oro fue una revancha y un sueño cumplido para Yuri que en su tercer Mundial consecutivo mejoró la presea de plata que ganó en 2019 y en 2020.

VIDEO: El momento donde Yuri Rodríguez (@Yuri24kesa ) es anunciado como campeón del mundo tras ganar el primer el primer lugar en la categoría games classic bodybuilding +175 cm del Campeonato Mundial de Fisicoculturismo y Fitness que se realiza en España.



Por @indeselsalvador pic.twitter.com/YZVPybqcGk — EL GRÁFICO (@elgraficionado) November 4, 2021

"No he tenido tiempo de dimensionar lo que he logrado. Como salvadoreño me siento orgulloso y soy fruto de esta gente tan linda y creo que cuando lleguemos a casa tendré un momento para disfrutar con la familia esta medalla que ha costado sudor, lágrimas y sangre, comentó el campeón mundial al INDES.

El INDES compartió imágenes del regreso de Yuri a El Salvador.

Yuri Rodriguez y Karla Velásquez posan con la medala y trofeo de campeón mundial. Foto: INDES.