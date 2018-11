El deporte para reír, bailar y rehabilitar en San Miguel

Una tarde soleada y calurosa, pero con un cielo despejado, como generalmente está San Miguel. En la ciudad también hay mucho tráfico y ruido, pero en el fondo se escucha el sonido de un timbre en una escuela. Le siguen alboroto y risas de niños haciendo travesuras en su tiempo de receso.

Inmediatamente aparece una señora mediana, delgada, piel trigueña, pelo corto y negro, vistiendo ropa deportiva. Es Sandra de Martínez, la encargada de deporte de la Escuela de Educación Especial de San Miguel. Se coloca en el centro de la canchita a la espera de un grupo de niños muy activos, amigables, listos para aprender y entusiasmados por recibir su clase de educación física.

Los niños se acercan a ella entre abrazos y sonrisas, e inmediatamente se sientan en orden sobre las bancas.

Con regocijo Sandra se dispone a impartir la clase, comenzando por el saludo, una breve conversación y el calentamiento, el cual es realizado con música.

Fotos: Leydi Vanesa Benítez

Sandra sabe que sus alumnos requieren un trato especial y en su clase se encarga de fortalecer el equilibrio y coordinación.

Pero no lo hace sola. Junto a ella está Kevin López, estudiante de profesorado en educación física de la Universidad de Oriente (UNIVO). Repiten los ejercicios las veces necesarias hasta que el niño lo domina y en seguida con música suave se relajan.

“Me enfoco en el contenido que el programa de educación me proporciona, porque a mí me interesa que el niño aprenda una buena lateralidad, coordinación y un buen esquema, que aprenda los conceptos porque es lo que le va servir, es lo fundamental para él”, expresó Sandra Martínez.

Foto: Leydi Vanesa Benítez

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

En un círculo los chicos bailan y se ejercitan, todos con entusiasmo. Hay sonrisas y aplausos. Cuando termina la música logran entender que es tiempo de realizar el deporte del día y se dirigen hacia la banca a colocarse en parejas. Confían de su compañero.

"¿Qué aprendieron hoy?", pregunta la maestra, y las miradas de unos y otros se cruzan, todos con disposición de responder, levantan la mano y dan su opinión. Se le concede la palabra a lo que responden entre sonrisas: “jugamos básquetbol, bailamos y reímos”, responden.

A través de esta clase y de los juegos deportivos que implementa Sandra y Kevin, los niños descubren las actividades que se les dificulta realizar.

“A través de la educación física ellos obtienen un carácter más fuerte y optimista ya que son y se sienten importantes a la hora de competir o realizar diferentes actividades, adquieren un conocimiento porque se les imparte la educación física con bastante contenido. Les ayuda a desenvolverse en su diario vivir”, explicó Kevin López.

Foto: Leydi Vanesa Benítez





“Hay que ver la educación física como una parte importante dentro del desarrollo de todo ser humano. Ser docente de educación física es una profesión que ayudara a las nuevas generaciones a superar algunas limitaciones”, dijo convencida Berta Jiménez, sub directora de la Escuela Especial de San Miguel.

Así por un momento este grupo de niños olvida sus limitantes y entiende que el deporte sirve para más que jugar.