El campeón de la NFL inicia con victoria la nueva temporada

Los Philadelphia Eagles arrancaron la defensa del título de la NFL con un triunfo por 18-12 sobre los Atlanta Falcons, en el partido que dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada de fútbol americano.

No hubo protestas contra el himno estadounidense y la cadena de televisión NBC mostró el nuevo anunció de Nike "Just do It", que causó cierta polémica por la presencia de Colin Kaepernick. El mariscal de campo inició hace dos años un movimiento de protesta contra el racismo que todavía está muy vivo.

Ambos equipos sólo consiguieron puntuar en la primera mitad con "field goals" y hubo que esperar al tercer cuarto para ver al "running back" Jay Ajayi conseguir el primer "touchdown" de la temporada.

Los visitantes respondieron con una anotación de Tevin Coleman después de que los Falcons interceptaran un pase de Nick Foles, el MVP del última Superbowl.

Pero Ajayi logró su segundo "touchdown" del día cuando quedaban apenas dos minutos para el final y dejó la victoria en casa.

El Superbowl de 2019, el partido que consagrará al equipo campeón, se disputará el 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.