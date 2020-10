El baloncesto salvadoreño viene cargado para el 2021

La gerente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto (FESABAL) Gabriela Mena informó que el protocolo de retorno responsable de actividades ha sido avalado por el ministerio de Salud, por lo que se tiene previsto que la Liga Mayor de Baloncesto masculina y femenina regrese en el 2021.

“Ambas competencias están previstas que comiencen a principios de año (2021)”, expresó la gerente de FESABAL.

Cabe destacar que la segunda categoría masculina tuvo que suspender los cuartos de final por la pandemia del covid-19 en junio, por lo que se reanudará la fase eliminatoria en el mes de noviembre. Los encuentro se realizarán a puerta cerrada. Las ligas sub-23, tercera categoría, segunda femenina y Maxibaloncesto regresarán hasta el 2021.

También agregó que para todo lo que resta del 2020 se jugará sin público en los encuentros. FESABAL espera contemplar las medidas para el retorno de la Liga Mayor masculina y femenina para el próximo año.

Actualmente los procesos de selecciones nacionales siguen en prácticas en grupos especializados como parte de la fase tres del protocolo de bioseguridad. Se espera que pronto puedan realizar prácticas con grupos completos de los conjuntos nacionales.

Competencias internacionales para 2021

El Salvador será sede del Centrobasket mayor femenino en El Salvador del 31 de enero al 8 de febrero. Además, la federación salvadoreña ha mostrado interés por organizar la ventana 3 de las eliminatorias para el FIBA Americup del 15 al 23 de febrero, la cual consiste en una cuadrangular como proceso de clasificación para la competición continental.

Es de destacar que FESABAL tiene contemplado gestionar el arribo de los jugadores legionarios en la categoría masculina y femenina para las competiciones FIBA. Roberto Matrtienz, James Valladares,Ronnie Aguilarr, José Colorado, José Araujo están en los planes de convocatoria para las eliminatorias Americup. En la rama femenina se tiene en cuenta a Emily Tévez, Kimberly Villalobos.

Hillarý Martínez no podrá asistir a la justa internacional, debido a compromisos de graduación en la universidad de Mayagüez, Puerto Rico. Por otro lado, Roberto Martinez jugará como elemento nacional, luego de un proceso de certificación de cuatro años ante FIBA. La Federación Internacional de Baloncesto solo avala la participación de un elemento legionario que no haya representado el país desde la categoría sub 16 con El Salvador.

La Junta Directiva de FESABAL tendrá que decidir quién será el jugador legionario marcado entre Ronny Aguilar, José Colorado y Sammy Colmenero. El Ala-pívot James Valladares entra con la nómina de nacional, debido a que jugó con El Salvador previo a que se estableciera la regla por FIBA.