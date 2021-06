El Santa Tecla es el campeón de la Liga Mayor de Baloncesto

El Santa Tecla venció la noche del domingo pasado con pizarra de 58-89 al San Salvador y de esa forma ganó el título del torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de Baloncesto (LMB).



El equipo tecleño se ha convertido en el primero en la corta historia de la LMB en ganar cuatro títulos, el primero de ellos en el Clausura 2016 cuando se impuso al Halcones 2-0 en la serie.



El segundo lo ganó en el Clausura 2018 al Quezaltepeque (3-1), luego en el Apertura 2019 al Metapán (3-1) y el último el domingo a un aguerrido San Salvador, que era el campeón defensor del Clausura 2019, pues en el 2020, debido a la pandemia, no hubo torneo.



Encomendado a su experiencia en la LMB, el Santa Tecla salió con más ímpetu en el partido, contrario que en el juego anterior, donde los capitalinos hicieron de las suyas llevando el juego hasta el tiempo extra.



En el primer cuarto se impusieron los tecleños por 22-31 y en el segundo no cambiaron la fórmula sobre la duela para irse arriba por 33-51.



El Tecla no dio oportunidad al San Salvador en el tercer periodo, con un Lisvan Valdez fino bajo el aro que con un triplete incrementó la ventaja a 24 puntos para cerrar el cuarto con 46-70.



Y en el último escollo, los tecleños no soltaron la manija, menos ante los destellos del rival, al cual encañonaron para no darles la mínima ventaja y al final la estrategia dio resultado para que el equipo alzara la copa en el Gimnasio Nacional.





Satisfecho

El entrenador cubano del Santa Tecla, Adrián Paumier Novelo, no ocultó su alegría por el triunfo, con un equipo al que llegó, según dijo, con la promesa de trabajar, mas no de ganar títulos.



“Primero que todo quiero resaltar y felicitar al equipo de San Salvador que fue un digno rival. Fue una serie bien pareja, aunque se haya acabado en cuatro partidos. A diferencia de este último juego, los marcadores fueron todos muy cerrados”, manifestó Novelo.



“Sabíamos que los partidos iban a ser de altos y bajo, pero el que jugara mejor las finales se llevaría la victoria. Nuestro equipo cumplió con lo planificada que era trabajar duro en defensa para desgarrarlos físicamente, ya que su rotación es más corta a la nuestra”, agregó el técnico quien confirmó que seguirá el próximo torneo.