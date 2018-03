El Salvador ya está listo para los Juegos Bolivarianos

En un acto celebrado hoy en el Redondel Olímpico, en San Salvador, fue despedida la delegación que representará a El Salvador en los XVIII Juegos Bolivarianos, a celebrarse en la ciudad de Santa Marta, Colombia, del 11 al 25 de noviembre de este año.Un total de 90 atletas defenderán los colores azul y blanco en las disciplinas de bádminton, béisbol, boliche, ecuestre, esgrima, fútbol, judo, karate, luchas, remo, patinaje, natación, tiro con arco, tiro, taekwondo, tenis, vela y fisicoculturismo.Parte de la delegacón viajó a inicios de esta semana y el resto parte mañana vía aérea.Siete países pertenecientes a la organización de los Juegos Bolivarianos y cuatro países invitados estarán dando vida al evento en 43 disciplinas. Los organizadores son Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Panamá, mientras que como invitados asisten República Dominicana, Paraguay, Guatemala y El Salvador.Los juegos servirán a los atletas cuscatlecos como un fogueo previo a los Juegos Centroamericanos, que tendrán lugar en Managua, Nicaragua, en diciembre de este año.El judoca Diego Turcios será el abanderado de la delegación, dato que se mantenía en secreto pero que fue revelado este martes, durante el acto de bendición y despedida de la delegación.Turcios se mostró agradecido y sorprendido con el nombramiento. "No sabía, fue hasta hoy en la mañana que me llamaron. No sabía que iba a ser yo el abanderado, pero para mí es un honor", dijo el atleta de la categoría 90 kilogramos.El judoca es una de las cartas más fuertes con las que viaja El Salvador, dado en 2013 logró una medalla de plata.El atleta de artes marciales fue escoltado por Alexis Cerritos, de la selección masculina de fútbol, y por Elisa Funes, de natación.