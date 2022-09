El Salvador y Dinamarca conocen sus cruces en la Copa Davis

César Cruz, Lluis Miralles, Yari Bernardo, Diego Durán y Marcelo Arévalo posan como equipo de El Salvador en la Copa Davis donde se jugarán el boleto a play-offs ante Dinamarca. Foto Julio Umaña, El Gráfico.

Todo está listo. La organización de la Copa Davis realizó el sorteo de los encuentros entre los equipos de El Salvador y Dinamarca para definir qué país obtendrá su pase hacia los play-offs del grupo mundial I de la competencia.

El Salvador será representado por Marcelo Arévalo, César Cruz y Lluis Miralles, mientras que los jugadores de Dinamarca serán Elmer Moller, Johannes Ingildsen y Christian Sigsgaard. Los encuentros se disputarán el sábado a partir de las 11:00 a.m. y el domingo a partir de las 10:00 a.m. en el Club El Encanto de San José Villanueva en La Libertad.

"Las expectativas son altas del país que hospeda la competencia. No conocemos mucho a Dinamarca porque no son jugadores con ranking altísimo y uno no puede hacer scouting, mirar unos videos, estos jugadores compiten en torneos challenger", dijo Yari Bernardo, capitán del equipo de El Salvador.

El sorteo dejó a Marcelo Arévalo contra Elmer Moller de Dinamarca en el primer partido de la serie. El danés al que se enfrenta Chelo (Top 6 de dobles ATP) está ubicado en el puesto 874 del ranking de singles de la ATP.

Christian Sigsgaard, Johannes Ingildsen, Elmer Moller y

August Holmgren posan como equipo de Dinamarca previo a enfrentar a El Salvador en la Copa Davis. Foto Julio Umaña, El Gráfico.

En los papeles, Marcelo Arévalo sale como amplio favorito ante Elmer Moller de 19 años. El Salvadoreño viene de pelear semifinales en dobles del US Open, mientras que el danés viene de pelear en el Torneo M15 Lambermont 2022 que se llevó a cabo del 22 al 28 de agosto de 2022.

"Nos hemos venido preparando muy bien desde hace varias semanas, la química en el equipo es espectacular, así que estamos más que listos para el día de mañana", dijo Marcelo Arévalo.

En el segundo duelo del sábado, el local y debutante de 16 años, César Cruz se enfrentará al danés Johannes Ingildsen, actual número 300 del ranking de dobles de la ATP.

"Hemos trabajado duro, estamos preparados física y mentalmente para lo que se viene. Es un sueño estar aquí, es la primera vez que estoy en este equipo, quiero darlo todo porque soñé con esto desde pequeño y al final llega la recompensa", dijo el tenista César Cruz.

LA PROGRAMACIÓN DEL DOMINGO

En el segundo día de competencia, la competencia se abrirá con el duelo de dobles entre Marcelo Arévalo y Lluis Miralles de El Salvador contra Johannes Ingildsen y Christian Sigsgaard de Dinamarca. Este encuentro iniciará a las 10:00 de la mañana.

Para el tercer encuentro, Marcelo Arévalo se verá las caras contra Johannes Ingildsen y César Cruz cerrará la serie contra Elmer Moller.