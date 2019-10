El Salvador será sede de mundial de surf

El Salvador será sede del Mundial de Surf en las modalidades SUP y Paddleboard del 23 de noviembre al 1 de diciembre en Playa El Sunzal.

Esta es la segunda ocasión que un país centroamericano albergará un evento de esta clase. En 2014 Nicaragua tuvo ese honor.

El último campeonato mundial de SUP y Paddleboard se celebró en China. El equipo de Australia dominó con su sexta medalla de oro en siete eventos.

Entre los medallistas de oro en inidividuales estuvieron Luiz Diniz (SUP Surfing) de Brasil , Shakira Westdorp (SUP Surfing) de Australia, Candice Appleby (Carrera técnica de SUP) de Estados Unidos, Daniel Hasulyo de Hungría (Carrera técnica de SUP), Olivia Piana de Francia (Distancia de SUP Race), y el australiano Michael Booth (SUP Distance Race), entre otros.

Ese mismo año se contó con los primeros ganadores Junior SUP Racing, los estadounidenses Jade Howson y Ryan Funk.

La participación récord de surfistas fue en 2017. En Copenhague, Dinamarca, se contó con 286 atletas de 42 países.

El Salvador se suma a la lista histórica de países que han albergado un campeonato mundial de Surf en estas modalidades. Perú fue sede en 2012 y 2013, Nicaragua en 2014, México en 2015, Fiji en 2016, Dinamarca en 2017 y China en 2018.