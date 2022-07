El Salvador finalizó su participación en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022

El Salvador finalizó ayer su participación en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 con dos atletas en contienda. Los nadadores Elisa Funes y Hernan Ramos, en los 50 metros libres.



Los nacionales saltaron al agua por la mañana, pero los tiempos que hicieron no les permitieron clasificar a las finales, por lo que el país se despidió de la justa que acogió Colombia.



Elisa se ubicó en el quinto lugar con tiempo de 27.91 segundos; en el caso de Ramos, este también llegó quinto en la prueba con marca de 26.99.



De esta forma, El Salvador finalizó en el décimo lugar de los Juegos, con un total de 14 medallas, cuatro de ellas de oro, cinco platas y cinco bronces.



El campeón de los Juegos fue Colombia que sumó en su cuenta 168 medallas de oro, 101 de plata y 78 de bronce. En segundo lugar, Venezuela (58, 68 y 77), seguido de Ecuador (39, 50 y 51).



El Salvador ganó medallas de oro en Israel Gutiérrez (rifle de aire 10 metros), Ana Ramírez y Gutiérrez (rifle de aire 10 metros equipo mixto), Uriel Canjura (bádminton) y Enrique Arathoon (vela, Ilca 7).



en blanco

Además de la natación, el último deporte nacional que vio acción en Valledupar fue el tenis de mesa que cerró su participación el lunes por la noche. Tres de los atletas llegaron hasta los octavos de final.



Diego Orantes fue el último en ver acción. Cayó en un emocionante partido en la modalidad individual por 4-3 ante el ecuatoriano Emiliano Riofrio.



“Triste, pero al final contento porque luché, di lo mejor en el partido, pero a veces no se dan las cosas y solo queda seguir trabajando”, expresó Orantes.



Antes, Cristina Machado había caído 4-0 ante la dominicana Eva Brito, también en los octavos de final.



“Me siento orgullosa de haber llegado hasta esta etapa, ha sido muy difícil y por eso me siento orgullosa del trabajo que realicé”, expresó Machado.



Similar fue la suerte de Edgardo Sánchez, quien perdió 4-0 ante el ecuatoriano Alberto Mino en octavos de final.



“No me esperaba llegar a octavos, por lo que considero que es un logro personal y quería acceder a esta instancia para jugar con rivales de gran nivel”, dijo.