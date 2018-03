El Salvador enfrenta a Bolivia en primera ronda de Copa Davis

El Salvador se mide a Bolivia por el pase a la segunda fase de la competencia y así buscar el ascenso a la Zona I.Hoy habrá dos partidos en singles, rompiendo el hielo la raqueta dos de El Salvador, Alberto Alvarado, ante la uno de Bolivia, Federico Zeballos; el segundo “match” será entre Marcelo Arévalo y Hugo Dellien.Para mañana está pactado el juego de dobles donde los hermanos Arévalo, Marcelo y Rafael, se medirán a la dupla Dellien-Zeballos; mientras que el domingo, se cierra la serie con los dos juegos de singles: Marcelo contra Federico y Alvarado frente a Hugo.En total, son cinco partidos los que se disputarán, el ganador de la serie será que se embolse tres, así que todo está servido para el inicio de la jornada ante Bolivia, un rival histórico para El Salvador.Esta es la décima ocasión en la que los salvadoreños se miden a Bolivia en Copa Davis, el balance es de ocho victorias del lado de los nuestros. Sin embargo, los sudamericanos vienen con el objetivo de revertir esos números ya ganar de visita.“Venimos con muchos ánimos, con la determinación de sacar la serie adelante. La confianza que hay ern el equipo nos permite pensar que vamos a hacer un buen papel”, detalló Mauricio Solís, capitán de la armada boliviana.Mientras que, por el lado de El Salvador, la meta es extender el dominio sobre Bolivia y sumar una rayita más de victorias a la serie. El tenista con más peso es Marcelo quien jugó hace unas semanas la qualy del Abierto de Australia y el año pasado estuvo en Wimbledon y Roland Garros, también en la fase previa.“Arrancar con un punto a favor (hoy) al final de la jornada será muy bueno. Esta serie no será fácil, pero vamos a dar el 100 por ciento en cada partido. El juego de dobles es el punto clave”, detalló Chelo.Solís explicó que Bolivia viene de una renovación en el tenis. Zeballos, para el caso, es el atleta con más roce ocupando el puesto 743 del ranking internacional.“Estuve jugando cinco semanas en un torneo en México ñluego estuve en Florida (Estados Unidos). Vengo con toda la confianza se sacar adelante la serie”, detalló Zeballos.Dellien, por su parte, es 509 en el ranking de la ATP. Él junto a Juan Carlos Aguilar y Rodrigo Banzer son dos de los talentos que Bolivia está explotando como parte de una nueva generación de tenistas.Si hablamos de experiencia, el de más roce el Marcelo. El cuscatleco ostenta la posición 181 en el termómetro de la ATP y su nivel de juego ha mejorado significativamente en el último año.“Todos sabemos lo que ha hecho Marcelo en el último año. Su preparación ha sido muy buena y la experiencia que ha ganado es mucha”, detalló Rafael Arévalo.Este es el orden de juegos de la Copa Davis desde hoy hasta el domingo:HoyNombres Hora LugarA. Alvarado vs. F. Zeballos 10:00 a.m. CDIM. Arévalo vs. H. Dellien después del primer juego CDIMañanaNombres Hora LugarM. Arévalo/R. Arévalo vs. Zeballos/Dellien 11:00 a.m. CDIDomingoNombres Hora LugarM. Arévalo vs. F. Zeballos 11:00 a.m. CDIA. Alvarado vs. H. Dellien después del primer juego CDI