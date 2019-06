El INDES continúa sin definir su presidente

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) aún no conoce a las nuevas autoridades para el periodo 2019-2024. Este es uno de los nombramientos que están pendientes de anunciar de parte del presidente de la república, Nayib Bukele.



Pese a que hay un clima de incertidumbre al interior del INDES, el trabajo no ha parado. Juan José Gómez, actual gerente administrativo, comentó que la última semana de mayo entregaron a la Corte de Cuentas de la República la documentación requerida como parte del proceso de transición.



“Casualmente, hay un grupo de personas acá de la Corte que está haciendo una auditoría. Ellos (Corte) recibieron la información y su servidor quedó como responsable de esa información, y ya la recibieron”, contó Gómez. “Puede ser que cuando venga la nueva autoridad quiera ampliar la información, profundizar, y no tenemos problemas con eso”, añadió.



En cuanto al tema de la erogación de las becas o incentivos para los atletas, Gómez explicó que ese tema se discute en el comité directivo del INDES.



“Están en trámites. Hay atrasos, como lo señalan algunos medios, pero algunos (dirigentes de federaciones) entregan tarde (la documentación). Recuerde que se hace un análisis técnico de cada caso de acuerdo al manual que tenemos para eso”, manifestó Gómez.



A LA EXPECTATIVA

El gerente administrativo agregó: “Casi todas (las solicitudes de becas) están en finanzas, de ahí se hace una requisición a CAPRES (Casa Presidencial) y ahí han cambiado a la gente de la tesorería y eso nos atrasa. En Hacienda no sé qué líneas nuevas van a dar”.



Por su lado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del INDES (SITRAINDES), Luis Zepeda, también dijo que están a la expectativa del nuevo titular.



Una de las preocupaciones de los empleados es el pago de los salarios y otras gestiones administrativas que requieren el aval del presidente del INDES o del comité directivo.



“Aún no tenemos información oficial. Sabemos que hasta el momento siguen los mismos gerentes y todos los trabajadores estamos pendientes de quién será el nuevo presidente del INDES”, expresó Zepeda.