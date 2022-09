El COI da ultimátum a Guatemala

La Comisión Ejecutiva del COI, reunida en Lausana (Suiza), acordó este jueves inhabilitar al Comité Olímpico de Guatemala (COG) a partir del 15 de octubre si para entonces no ha cumplido con los criterios que le exige el organismo internacional para estar en consonancia con la Carta Olímpica.



Parte de los estatutos del COG fueron parcialmente suspendidos el mes pasado por la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano, tras una demanda presentada por un candidato a la presidencia del ente deportivo.



El director del COI para relaciones con los comités nacionales, el británico James Macleod, explicó en conferencia de prensa que la Ejecutiva decidió "dar una última oportunidad" al COG y a las autoridades locales para que "cumplan con la Carta Olímpica", regularicen la situación y convoquen elecciones "según sus propios estatutos".



En concreto, el COI demanda que se levante la suspensión parcial de los estatutos del COG y que la legislación deportiva del país garantice la independencia del Comité.

El organismo internacional tiene conocimiento de una reunión prevista a corto plazo en Guatemala para buscar una solución al conflicto. Sus conclusiones deben ser trasladadas al COI antes del 25 de septiembre.



LOS JUEGOS, EN EL HORIZONTE

La decisión de la Ejecutiva olímpica llega apenas seis semanas antes de que Guatemala coorganice con Costa Rica los XII Juegos Centroamericanos, a partir del próximo 27 de octubre.



"Somos conscientes de ello", afirmó MacLeod, "y por ello hemos establecido ese plazo del 15 de octubre para revisar la situación".



El dirigente prefirió no concretar como afectaría una suspensión del COG al papel de Guatemala como país organizador.



"Lo estudiaremos en las próximas semanas y esperaremos a la decisión de la Ejecutiva", apuntó.



Los Juegos Centroamericanos debían haberse disputado en 2021 en Santa Tecla (El Salvador), pero fueron aplazados a 2022 y lugo a 2023 debido a la pandemia de covid. Finalmente las autoridades salvadoreñas renunciaron a la organización, que asumieron Guatemala y Costa Rica.



Para los deportistas de la región es una cita de gran importancia, por cuanto supone el comienzo del ciclo olímpico que desembocará en París 2024.



En Ciudad de Guatemala deben disputarse las pruebas de boxeo, ajedrez, culturismo, baloncesto, voleibol, balonmano, halterofilia, taekwondo, esgrima, gimnasia artística, tenis, medio maratón y marcha atlética y en el lago Petén Itzá, en el Municipio de Flores, la natación en aguas abiertas.



NI REPRESENTACIóN NI FONDOS

Si la suspensión del COG se lleva a cabo, recordó MacLeod, los deportistas guatemaltecos no podrían representar compitiendo bajo su bandera y su himno ni en los Juegos Olímpicos ni en otras competiciones internacionales.



Del mismo modo, el COG "no recibiría fondos del Movimiento Olímpico hasta que se levantase la suspensión".

McLeod indicó que la decisión de la Corte de Constitucionalidad obedecía a razones "poco claras".



El origen del conflicto está en una pugna entre el exsoftbolista Gerardo Aguirre, presidente del Comité de 2014 a 2018 y de 2018 a 2022, y el exfutbolista Jorge Rodas, que pretendía ocupar ese puesto en el siguiente ciclo.



Rodas recurrió el proceso electoral ante el máximo tribunal del país, que aceptó su solicitud y derogó parte de los estatutos del organismo deportivo.



Un grupo de deportistas guatemaltecos se manifestó el pasado 30 de agosto a las puertas del tribunal con pancartas contrarias a dicha resolución y llamamientos a "respetar la autonomía del deporte, como indica la Constitución Política de la República de Guatemala".



Hay numerosos antecedentes de casos similares en otros países. El COI intenta en esas circunstancias que la sanción no afecte directamente a los deportistas, que probablemente podrían seguir compitiendo, aunque bajo los símbolos (bandera, himno...) olímpicos, mientras se soluciona el problema.