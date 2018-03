Dwight Howard logró segundo 30+30 en los últimos 36 años en la NBA

El pívot estadounidense Dwight Howard tuvo el miércoles una actuación para la historia en la NBA al anotar 32 puntos y capturar 30 rebotes en la victoria de los Charlotte Hornets sobre los Brooklyn Nets.

El astro de los Hornets se convirtió así en apenas el segundo jugador que supera los 30 puntos y 30 rebotes en los últimos 36 años de competición en la liga norteamericana de baloncesto.

El anterior había sido Kevin Love, actual jugador de los Cleveland Cavaliers, quien anotó 31 puntos y capturó 31 rebotes en 2010 para los Minnesota Timberwolves ante los New York Knicks.

Howard, de 32 años, mejoró esos registros en la victoria de los Hornets por 111-105 en campo de los Nets. Para encontrar una actuación superior a la del ocho veces participante del All Star hay que remontarse a 1982, cuando el mítico Moses Malone anotó 38 puntos y capturó 32 rebotes.

"No estaba con la energía y esfuerzo necesario, pero recibí un mensaje en el descanso que me motivó y me dio un extra de energía", dijo misteriosamente Howard tras el encuentro.

La espectacular planilla del pívot incluyó además una asistencia. Howard tuvo asimismo un 58,8 por ciento de efectividad de campo, con diez de 17 aciertos. Y de sus 30 rebotes, 11 fueron ofensivos.

Pese a la gran actuación de Howard, los Hornets no la tienen fácil para acceder a los playoffs de la NBA. Con un registro de 31 victorias y 41 derrotas, marchan en la décima posición de la Conferencia Este, fuera de los ocho primeros lugares.