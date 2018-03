Donald Trump retira invitación a Curry para visitar la Casa Blanca

NUEVA JERSEY, EUA. El presidente Donald Trump aseguró que si un jugador de básquetbol no desea visitar la Casa Blanca para festejar un campeonato de la NBA, que ni se inmute en acudir.

Esa fue la respuesta de Trump en Twitter a Stephen Curry, el astro de los Warriors de Golden State que ha manifestado que no tiene interés de asistir a la tradicional visita a la Casa Blanca.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de septiembre de 2017

Pero Trump fue más allá y siguió la discusión con este mensaje: "Si un jugador quiere tener el privilego de ganar millones de dólares en la NFL o en cualquier liga él o ella no deben faltar el respeto a nuestra gran bandera y debe estar parado para el himno nacional. Si no es así, estás despedido y encuentra algo más que hacer".



If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de septiembre de 2017

...our Great American Flag (or Country) and should stand for the National Anthem. If not, YOU'RE FIRED. Find something else to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de septiembre de 2017

“Yo no quiero ir... mis convicciones son las mismas”, dijo Curry a periodistas el viernes. Trump replicó el sábado: “Ir a la Casa Blanca es considerado un gran honor para un equipo campeón. Stephen Curry titubea, por lo tanto ¡se retira la invitación!”.

No quedó claro si Trump había rescindido la invitación a Curry o a todo el equipo. El entrenador Steve Kerr dijo el viernes que el equipo planeaba una reunión en grupo en los próximos días para decidir si hacían la visita.

Además, el gerente general Bob Myers indicó que los Warriors han estado en contacto con la Casa Blanca, mientras que el dueño del equipo, Joe Lacob, también estará involucrado en la decisión. “No sé qué vamos a hacer”, dijo Myers.

“No está claro, aunque asumo que mucha gente cree que sí y mucha gente cree que no. Desde nuestra opinión, mi opinión, el asunto merece un foro adecuado. Merece que se piense al respecto, así que cuando tengamos una decisión, al menos sea una bien pensada.

Curry afirmó que “al igual que nuestro país, cada opinión cuenta e importa”. Añadió que “basándome en las conversaciones que hemos tenido en el pasado y lo que las personas han dicho a la prensa y entre sí, sé bastante bien cuál es la postura de cada quien”.

LeBron James apoyó la decisión de Curry con un mensaje en redes sociales, en el que afirma que ir a la Casa Blanca era un honor hasta que Trump llegó: "Vago (a Trump), Sthepen Curry ya dijo que no quiere ir".