Djokovic quiere alcanzar a Federer y a Nadal en la tabla de los Grand Slams

Lo de Novak Djokovic nada tiene que ver con ganar torneos de segundo nivel o seguir jugando para mantenerse como el número 1 del mundo.

acaba de alcanzar esa cifra de 18 títulos con su novena corona en el Abierto de Australia-, y no se dará por satisfecho hasta dejar atrás a Federer y Nadal, quienes comparten el récord masculino con 20 títulos grandes.

"Ya han hecho historia. Han dejado una huella tremenda en nuestro deporte'', dijo Djokovic. "¿Si pienso en ganar más Slams y romper récords? Desde luego que sí. Y la mayor parte de mi atención y energía desde este día, hasta que me retire del tenis, se enfocará en los majors, tratar de ganar más trofeos de majors''.

Todo ello está bien. No hay necesidad de fingir. Y no existe ningún requisito de que deba competir o presentarse en torneos, salvo en los que realmente quiere estar. Todo lo que importa para Djokovic, desde un punto de vista tenístico, es acumular Slams, y jugar con menos frecuencia le permitirá dosificar su físico, algo justificado en alguien que se operó el codo derecho hace tres años y que estuvo a punto de ver descarrilado su recién finalizado Abierto de Australia por un desgarro abdominal.

Es algo que no se aparta de lo que el propio Federer o Serena Williams, dueña de 23 coronas de Grand Slam, han hecho durante los últimos años. "Creo que el 99,9 por ciento de los jugadores empiezan a soñar lo que quieran lograr. Es un Grand Slam, ganar un major'', explicó Djokovic tras su avasallador desempeño en la final en el Melbourne, con victoria por 7-5, 6-2 y 6-2 sobre el ruso Daniil Medvedev. "No me siento viejo o cansado o nada así'', señaló. "Pero entiendo que, biológicamente y para ser realista, las cosas son distintas a lo que eran hacen 10 años para mí''.

A ello hay que añadir que su más reciente consagración en el Abierto de Australia le aseguró seguir en la cima del ranking de la ATP hasta el 8 de marzo. Será cuando alcance las 311 semanas como el número 1, una más que el total de Federer, otro objetivo en la mira de Djokovic. "Cuando vas por el número 1 del ranking, hay que jugar durante toda la temporada, y hay que jugar bien, jugar en todos los torneos. Mis objetivos se adaptarán y cambiarán un poco, lo que significa que tendré que ajustar mi calendario'', dijo el serbio. "Voy a tener una oportunidad que, como padre y esposo, voy a disfrutar''.

Una parte del cálculo es que nadie sabe, desde luego, si Federer, quien lleva más de un año sin jugar tras ser intervenido dos veces en la rodilla y cumplirá 40 años, en agosto, o Nadal, de 34 años, seguirán ganando más títulos grandes.

Vale recordar que, hasta que Federer, Nadal y Djokovic aparecieron en escena, ningún otro hombre había alcanzado los 14 títulos de Grand Slam de Pete Sampras. Hoy, 20 años después del retiro de Sampras, el estadounidense ha sido rebasado por un trío de hombres, y por mucho margen. "Estamos hablando de unos cíborgs del tenis, en el mejor sentido de la palabra'', dijo Medvedev, refiriéndose a la longevidad y al éxito sin precedentes de los llamados Tres Grandes. "Son sencillamente increíbles''.

El entrenador de Djokovic, Goran Ivanisevic, pronosticó que Nadal se adjudicará "uno o dos más'' campeonatos en el Abierto de Francia, donde atrapó el número 13 en octubre pasado. Esa es la única instancia de un hombre con más títulos de individuales en un grande que el total de Djokovic en Australia. El máximo de Federer son sus ocho en Wimbledon. Todos han completado la colección de coronas de los Grand Slams.

"Roger y Rafa me inspiran. Es algo que he mencionado anteriormente. Y lo repito. Mientras ellos sigan, yo seguiré'', afirmó Djokovic. "De cierta manera, es como una carrera de quien jugará más al tenis y, supongo, quién gana más. Es una competición entre nosotros en todas las áreas. Pero creo que esa es la razón en particular por la que somos lo que somos, nos motivamos y nos exigimos hasta el límite".