Diego Turcios, la esperanza de oro en los Juegos Bolivarianos

Noveno lugar en el ránking panamericano, medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de Argentina 2008, oro en los Juegos Centroamericanos de 2010 y 2013, oro en el Centroamericano, Norte y del Caribe desde 2008 hasta 2013 y bronce en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de este año. Esos son algunos de los logros del judoca Diego Turcios, abanderado de El Salvador en los Juegos Bolivarianos que comienzan el próximo sábado en la ciudad de Santa Marta, Colombia.Por eso el atleta es una de las cartas fuertes de la delegación azul y blanco en la justa deportiva y está conciente que no puede regresar sin medalla de territorio suramericano.Turcios goza desde hacee seis meses de una beca olímpica en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Regresó al país esta semana para recibir el Pabellón Nacional, un hecho que lo tomó por sorpresa."Quiero ganar los Juegos Bolivarianos y luego seguir el ciclo olímpico. Cuando regrese de Colombia solo voy a descansar unos días y luego voy para los Juegos Centroamericanos, de Managua, Nicaragua, donde también quiero oro", manifestó el deportista.Diego es uno de los atletas mejor preparados con los que cuenta actualmente El Salvador. En los Bolivarianos de 2013 terminó segundo, tras perder en la final de la categoría de 81 kilogramos contra el dominicano Marcos Figuereo. "Entonces estaba más novato, yo era más joven y él (Figuereo) ya iba de salida, pero si nos encontramos me siento más listo. Quiero la medalla de oro", dijo."Tengo seis meses de estar entrenando en Boston y siento que he crecido, me siento mejor. Mi gran meta son los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. En los Juegos de Río quedé en el noveno lugar, pero ahora quiero una medalla, no solo una posición", se proyectó el joven de 25 años.