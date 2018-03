Diagnostican muerte cerebral para boxeador Francisco “el Pantera” Ruiz

Monserrat Villalta, novia del boxeador salvadoreño Francisco Ruiz confirmó hoy que el pugilista ha sido diagnosticado con "muerte cerebral" y que su pronóstico sigue siendo desfavorable.

El pugilista salvadoreño sufrió una conmoción el pasado sábado, durante una pelea en el marco de la velada "KO contra las drogas", y desde entonces permanerce bajo cuidados médicos, aunque no como sus familiares quisieran ni creen conveniente.

Ruiz estuvo ingresado cuatro horas en el Hospital San Rafael, pero después fue llevado al Hospital Rosales, donde están pendiente de él su madre, Florencia Ruiz, su hermana menor y su novia.

“Él tiene muerte cerebral. Estuvo en el San Rafael, pero nos dijeron que ahí no había neurocirujano y lo llevaron al Rosales, no puede ser operado porque el diagnóstico no es favorable para eso. Como organización (de la velada) creo que no estaban capacitados para un evento así y él debió ser asegurado. Esto le pudo pasar a cualquiera”, expresó Villalta.

Respecto al apoyo recibido, Villalta dijo que han llegado a ver a su novio al Hospital representantes de la Promotora Cuadrilátero, pero por ahora la familia no tiene claro el tipo de ayuda que les brindarán.

“La mamá de él está en eso, de ver si le van ayudar. Ella no nos ha hecho mención de qué se va a tratar la ayuda. El domingo llegó alguien de la Promotora Cuadrilátero a ver cómo estaba Francisco, después se retiró", explicó Villalta.

NO LE OFRECIERON UN SEGURO

"No es lo que esperamos ahorita, es lo que tuvo que pasar. La atención de Francisco después de la pelea no es la ideal para un evento así como este. No está asegurado”, dijo Villalta.

Óscar Canjura, presidente de la Asociación Salvadoreña de Boxeo Profesional (ASALBOX), expresó que están pendientes del estado de salud del pugilista desde su ingreso al hospital y mediante sus médicos han dado seguimiento al atleta.

“El domingo estuvieron asistiéndolo con los médicos del hospital; el lunes y martes también lo visitaron y hablaron con los médicos del hospital”, explicó.

Canjura dijo que ASABOX tiene en marcha una investigación de oficio para confirmar o descartar si hubo negligencia y solo falta el informe de la Promotora Cuadrilátero.

"Me llamó el señor (Alberto) Chams, de la Promotora, y me dijo que ha estado reunido con la familia de Francisco en el Hospital. Él está en el hospital público y no hay un gasto que sufragar", mencionó.

Sobre el tema del seguro para los boxeadores, Canjura expresó lo siguiente: "Eso es de acuerdo a lo que haya estipulado el atleta con su promotor. No es algo que sea normado. Yo solo lo he visto en las peleas de título mundial de carácter obligatorio, no así en torneos nacionales. La promotora deberá aclarar si había algún seguro (...) y en títulos lo que se asegura es la vida del boxeador y corren a cuenta de los boxeadores. Yo desconozo eso”.