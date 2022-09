De cara a "Canelo"-Golovkin, las mejores trilogías del boxeo

Desde Muhammad Ali y Joe Frazier hasta Manny Pacquiao y el mexicano Juan Manuel Márquez, la mayoría de las recientes rivalidades del deporte de los puños han culminado en tres o más peleas memorables.

Sólo los duelos más convincentes pueden atraer a los aficionados a tres capítulos. Y las secuelas suelen definir las carreras de los contendientes.

Es ya bastante difícil lograr una pelea entre rivales del nivel máximo posible en esta era de fracturas entre organismos y promotores. Pero cuando dos púgiles de elite dan un combate atractivo tras otro, se les suele recompensar con una oportunidad de alcanzar la inmortalidad en el boxeo —y tal vez las riquezas que esto conlleva.

Los primeros dos enfrentamientos de esta trilogía reúnen las características de pleitos históricos. Álvarez y Golovkin libraron una dura contienda, saldada con un polémico empate en el 2017 aunque la mayoría de los observadores en el ring aseguran que Golovkin se merecía el triunfo.

Álvarez ganó la segunda por una estrecha decisión. Es la única derrota en la carrera de Golovkin, en el 2018.

Y el fallo apretado de los jueces enfureció a Golovkin.

“Agradezco que pelearemos una tercera vez porque quiero dejar en claro quién es el mejor”, indicó el mexicano. “Sé que el siente lo mismo. Y eso es lo que hace grandes a estas peleas”.

Cuatro años después de que el “Canelo” y Golovkin libraron su segunda contienda, concluirán la trilogía este sábado en Las Vegas. La rivalidad podría sumarse a algunas de las mejores, si bien no ha incluido la sangre o los nocauts que caracterizaron a muchas de las anteriores.

A continuación, sin jerarquizarlos, algunos de los mayores duelos que requirieron de tres o más combates para dirimirse y que acpararon la atención en el último medio siglo en el boxeo.

Muhammad Ali vs. Joe Frazier

El paradigma de las trilogías, tanto por los púgiles involucrados como por la forma en que pelearon. Frazier ganó el primer duelo entre los campeones invictos de peso pesado en 1971, uno de los eventos que más expectación han despertado en la historia del deporte. Ali se llevó el segundo por una decisión dividida en 1974 y ganó la sensacional tercera pelea —conocida en inglés como Thrilla in Manila— cuando el entrenador de Frazier Eddie Futch detuvo la brutal pelea tras el 14to round.



Arturo Gatti vs. Micky Ward

Dos peleadores implacables que crearon una rivalidad clásica. Su primer enfrentamiento, en mayo de 2022, fue un capítulo brutal en la historia del boxeo y sigue siendo una de las contiendas favoritas entre muchos aficionados. Ward ganó por mayoría cerrada. Gatti empató la serie seis meses después. Ward se llevó el friccionado tercer duelo, otra vez por decisión dividida, y ambos púgiles terminaron en unidades de traumatología de un hospital.

Sugar Ray Leonard vs. Roberto Durán

Estos dos grandes claramente sacaron lo mejor de su rival. Durán ganó la pelea inicial en 1980, pero Leonard se convirtió en un boxeador más duro y de mayor pegada. Lo demostró en la revancha, que obligó al panameño a abandonar en el octavo asalto de la afamada pelea del “No más”. Nueve años después se volvieron a enfrentar y Leonard ratificó su superioridad por decisión, en un combate más bien anticlimático.

Marco Antonio Barrera vs. Erik Morales

Dos grandes mexicanos que dieron todo en tres peleas a lo largo de casi cinco años. El “Terrible” Morales ganó el primer enfrentamiento encarnizado en febrero del 2000 por decisión dividida. Barrera se llevó una segunda pelea más táctica por fallo unánime, lo que enfureció a Morales. En noviembre del 2004 se volvieron a enfrentar, para una victoria sumamente apretada de Barrera, por decisión, luego de otro festival de puñetazos.

Jeff Harding vs. Dennis Andries

Una trilogía poco reconocida. Harding se convirtió en el primer australiano en coronarse monarca semipesado tras un violento enfrentamiento en el que detuvo a Andries en el 12mo round en 1989. Pero el británico detuvo a Harding un año después. Harding ganó el tercer enfrentamiento por decisión dividida en 1991.

Manny Pacquiao vs. Juan Manuel Márquez

El campeón filipino y el mexicano se enfrentaron cuatro veces en ocho años. Empataron en el 2004 y Pacquiao se sobrepuso a una decisión dividida en su segundo duelo en 2008. Pacquiao volvió a ganar por decisión mayoritaria en la tercera. Márquez puso fin a la rivalidad en diciembre del 2012 con un espectacular nocaut en el sexto round que dejó inconsciente a Pacquiao.

Riddick Bowe vs. Evander Holyfield

Dos boxeadores talentosos en una era de grandes pesos pesados se enfrentaron tres veces en el mismo número de años. En el primer enfrentamiento, realizado en 1992 Bowe se vio mejor que nunca en su victoria por decisión. Holyfield ganó un duelo cerrado en la revancha, recordada también por un paracaidista que se estrelló en el cuadrilátero. El tercer enfrentamiento fue brutal: ambos peleadores enviaron a la lona al rival antes de que Bowe se convirtiera en el primer hombre en noquear a Holyfield.

Israel Vázquez vs. Rafael Márquez

Otra tetralogía de mexicanos, en la división supergallo, recordada por su violencia. Márquez le rompió la nariz a Vázquez en el primer round de la contienda inicial. Vázquez eventualmente capituló en su banquillo, pero ganó la revancha, con un nocaut tras feroces intercambios de puñetazos. El tercer duelo ocurrió menos de un año después del primero y Vázquez ganó por decisión dividida. Se volvieron a enfrentar por cuarta ocasión y Márquez terminó con Vázquez en un duelo entre dos contrincantes exhaustos y maltrechos.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder

La trilogía más reciente tuvo momentos de emoción entre dos pesados con fuerza y estilo contrastantes. Parecía que Fury iba a ganar con táctica el primer enfrentamiento en el 2018 antes de que Wilder lo enviara a la lona en el 12mo round. Fury sobrevivió y empató. Fury dominó la revancha y derribó a Wilder dos veces antes de que se parara la pelea en el séptimo round. Ambos sumaron puntos en el tercer enfrentamiento en octubre de 2012, pero Fury terminó con Wilder en el 11mo asalto.