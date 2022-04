David Vargas: “Feliz de jugar con mi hijo”

David y Gabriel Vargas, padre e hijo, formaron equipo en el Premundial de voleibol de playa en República Dominicana hace unos días. Fue el primer evento en el que participaron juntos.



David juega voleibol desde hace 23 años. Sus hijos Cristian y Gabriel decidieron seguir sus pasos. El experimentado jugador está contento por vivir esta nueva etapa con su hijo y espera seguir creciendo juntos.



¿Cómo llegaron sus hijos al voleibol de playa?

Ellos me veían practicarlo, jugarlo y dar clases. No era obligación para ellos, pero mi hijo mayor, Cristian, fue el primero en practicarlo. Con Gabriel me pasó algo curioso porque a pesar de que él es zurdo, su forma de ataque es buena y empezamos a entrenar juntos.

¿Qué se siente que sus hijos también practican el mismo deporte?

Es algo bonito, no los obligué, pero a ellos les fue gustando poco a poco y se fueron metiendo en este deporte.

¿Qué espera para sus hijos en el voleibol de playa?

No solo espero que sean grandes atletas, sino atletas de bien, grandes profesionales, que honren a Dios con sus acciones y es algo que cualquier papá desea. En lo deportivo, quiero que sobrepasen todo lo que yo he logrado... tengo un Mundial, cuatro Juegos Panamericanos y sería rico que tus hijos logren más de eso, sería un orgullo.

¿Qué se siente estar compitiendo en familia?

Es un sueño que estoy viviendo porque, que yo recuerde, no hay nadie que profesionalmente haya jugado con su hijo, no tengo ese dato. Es un evento de primer nivel como un Premundial.

¿Cómo afrontaron la preparación para ir al Premundial?

Es un sacrificio para nosotros porque no tuvimos el apoyo de la federación (de voleibol) y todos los gastos son por nuestra cuenta. Hice un préstamo y algunos amigos nos han ayudado para asistir a este evento que es una gran oportunidad.

¿Qué les dijo la federación?

Nos comunicó que no habían fondos, pero estaba esta oportunidad de asistir al torneo. Solo dos parejas dijimos que íbamos a conseguir los fondos, los conseguimos, hay deudas por pagar, pero todo ha valido la pena, jugar con mi hijo contra equipos de primer nivel, a pesar de que tuve una lesión en el tobillo.

¿Cómo nació en usted la pasión por el voleibol?

Fue en 1993. Mi hermano (Rafael Vargas) jugaba voleibol en el (Instituto Técnico) Ricaldone y por eso comencé a practicarlo. Tuve un lapso gris en mi carrera dónde consumía drogas, pero Dios me puso el voleibol en mi carrera y hace 21 años que no consumo. Voy a cumplir 23 años de practicar este deporte y es mi pasión. Tengo 41 años y me mantengo para seguir jugando en la alta competencia.

¿También juega voleibol de sala?

Sí. El voleibol de playa es mi favorito, sin lugar a dudas. Jugué para la selección en el voleibol de sala siete años, pero prefiero el de playa.

¿Hay otros miembros de su familia, además de sus hijos y hermano, que practiquen voleibol?

Por el momento somos mis dos hijos y yo. Mi sobrino Rafael Vargas, quien es hijo de mi hermano, también suele venir a entrenar con nosotros.