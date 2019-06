Dave Bautista reveló lo que sufrió entre la lucha y el cine

El ex luchador Dave Bautista, conocido “Batista” en la World Wrestling Entertainment (WWE) y por interpretar a “Drax” de los Guardianes de la Galaxia en el Universo Cinematográfico de Marvel, contó lo que tuvo que pasar para cumplir su ambición de ser actor mientras sostenía su carrera en la lucha libre hasta su retiro.

Batista, también apodado “The Animal” contó en el Salón de Cultura Pop en Denver, Colorado, sobre su manía por actuar. “Estaba obsesionado con el wrestling pero actuar era un favor que tenía que hacerle a un amigo, y me di cuenta que era un actor horrendo. Quería demostrar que podía hacerlo mejor”, confesó.

Su carrera en la lucha libre no fue fácil tras formar parte de varias polémicas, como las críticas a RAW y a la Total Nonstop Action Wrestling, el incidente con Booker T y la acusación de presunto uso de anabólicos. Pero el éxito siempre habló por él, ya que en su debut para el año 2000 de forma profesional logró ser campeón de peso pesado en la Ohio Valley Wrestling.

El 2002 marcaría su debut en la WWE y lograría ganar el Royal Rumble de 2005 y dos veces el cinturón del campeonato de la WWE en 2009 y 2010. Pero por poco tiempo lograría defender el título en ambas ocasiones.

HAMBRE

En su carrera como actor, debutaría en el cine en 2006 con un cameo en la película de “Relative Strangers”, luego en 2009 haría diversos papeles secundarios. Pero el 2014 marcaría un año importante en la lucha y en la actuación. Ya que ganaría el Royal Rumble de ese año y también daría un salto grande en la industria cinematográfica.

“Pasé mucha hambre durante tres años, quedé destrozado y lo perdí todo. No podía encontrar trabajo de actor pero me prometí a mí mismo que no regresaría a un ring hasta haber demostrado que podía ser buen actor”, expresó luego de haberse salido de la lucha libre para dedicar su tiempo a la actuación.

James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, fue quien buscó a Batista. Al respecto, el exluchador también mencionó que sufrió para conseguir audiciones y con Gunn hizo una conexión importante. “Cambió el rumbo de mi vida, no solo de mi carrera sino también de mi vida personal, por eso soy tan leal a él", sostuvo “The Animal”.

En el mes de abril de 2019, tras la Wrestlemania 35 en donde cayó ante Triple H en una pelea sin reglas, decidió darle fin a su carrera como luchador. “Voy a echar de menos este teatro de violencia mucho más de lo que puedo expresar con palabras pero anuncio de manera oficial mi retiro del deporte de entretenimiento”, expuso en su despedida de las luchas el 8 de abril pasado.