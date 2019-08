“Contento de representar a El Salvador en Juegos Olímpicos”

Enrique Arathoon cerró el viernes de la semana pasada su segunda participación en unos Juegos Panamericanos, tras los de Toronto en 2015. En Lima 2019 cerró un ciclo e inició otro, cuando al final de la competencia, en la modalidad láser, se ubicó en el cuarto lugar de la tabla general, lo que le dio el boleto a los Juegos Olímpicos en Tokio, sus segundos juegos, tras Río de Janeiro 2016.

Su vida transcurre en varios países, pero reside en Tenerife, España. Practica la vela desde los ocho años y desde entonces se convirtió en una pasión, esa misma que le mueve a seguir en la búsqueda de su sueño: ganar una medalla olímpica.

En esta entrevista hace una evaluación de lo hecho en Lima, específicamente en la Bahía de Paracas, de lo que viene para él en su preparación hacia Tokio y de lo orgulloso que se siente al representar a El Salvador en su deporte.

¿Cómo evalúa su desempeño en Lima?

Hubo de todo un poco. Tuvimos vientos suaves al principio de la semana y terminar con vientos duros en los últimos dos días… es mi especialidad, la verdad súper contento por cómo navegué ayer (jueves) y hoy (viernes) las últimas dos regatas. Contento, con la confianza que sé que en esas condiciones puedo estar entre los mejores y además el resultado, quedé cuarto… en los Panamericanos de Toronto quedé 11 así que he mejorado bastante, y con eso que logré clasificar a los Juegos (Olímpicos) ya me he quitado bastante peso de encima, es un escalón más de nuestro objetivo grande.

¿Cómo se siente en ser el primer salvadoreño en clasificar a Tokio?

Sé que de mis compañeros más de alguno va a clasificar, son bastante buenos. Yo me siento contento, siempre es un honor. No sé si me enorgullece ser el primero o solo haber clasificado. Creo que es de ir a Tokio con posibilidades de medallas. Súper contento con eso, contento de representar a El Salvador en unos Juegos Olímpicos.

¿Considera que cumplió sus expectativas en Lima?

Siempre lo dije desde el principio... sabía que iba a ser un campeonato con mucha gente de mucho nivel y no podía decir números, sino salir con mi mejor versión y tratar de hacer lo mejor posible en el agua todos los días y esa era la expectativa, salir con meta de ver el viento, las boyas, de identificar las cosas importantes y dejar que la competencia fluyera. Al final terminamos cuartos, sé que tuvimos posibilidad de medalla que desaproveché, pero con eso voy a aprender en el futuro, ser más maduro.

Ahora que ya finalizó Lima para usted, ¿qué es lo que se viene?

Desde marzo (de este año) no he estado en casa, voy a regresar (a Tenerife) a estar un poco con mi familia. Tengo un mes fuera del barco pero entrenamiento físico fuerte, esto empieza ya, los Juegos empiezan justo en un año, así que nuestro descanso es este y después no paramos de entrenar hasta los Juegos. (En este descanso) agarrar energías para empezar con la mente más fresca, seguir mejorando para llegar a Tokio con opción de medalla.

¿Siempre es un orgullo representar a El Salvador en la vela a nivel internacional?

Por supuesto. La verdad es una gran bendición. Yo compito por Dios, así que yo digo que no es casualidad que yo compita por El Salvador, sino por Dios cada vez que yo entreno, así es que una bendición.

¿Hay alguna competencia fuerte para usted lo que resta del año?

Por el momento no. Este año Lima era la competencia más importante. El evento test de los Juegos es en una semana pero no iré, porque venimos del Mundial y luego esto y creo que va a ser demasiado y le vamos a sacar poco, no voy a llegar en mi máximo nivel y va a ser mucho viaje. Preferimos descansar y empezar a entrenar para los Juegos que hacer otro campeonato más y mi nivel no va a estar a tope. Vamos a hacer un campamento de pretemporada muy fuerte empezando en octubre, noviembre y diciembre, y en febrero el Mundial, luego todas las regatas del circuito para llegar lo mejor preparado para los Juegos.

¿Cómo se siente que en El Salvador la gente asocie su nombre a la vela?

Me siento contento. Me gustaría que el deporte fuera más popular y que la gente estuviera mucho más interesada en seguirlo y poder motivarla y que si yo lo he podido hacer, cualquiera lo puede hacer. Falta mucho por mejorar, pero si yo he podido ir a unos Juegos Olímpicos, cualquiera lo puede hacer, con las ganas y determinación. Me gustaría conseguir esa medalla y demostrar que si yo lo puedo hacer, cualquiera puede. (Quiero) motivar a la gente a seguir soñando en grande, que Dios con sus bendiciones nos siga llevando, nosotros simplemente haciendo lo mejor posible por El Salvador.