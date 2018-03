Conor McGregor: de peleador de la UFC a “profesor Miyagi”

Conor McGregor ha sido campeón doblemente en la UFC y ahora se ha convertido en entrenador al estilo del Señor Miyagi de la famosa película Karate Kid, todo esto sorprendio a sus seguidores de Instagram al subir un video donde muestra consejo sobre algunos entrenamientos de boxeo.

"Últimamente me he enfocado solamente en el boxeo pero no se equivoquen, los aspectos de patadas y grappling, y todo lo demás relacionado con el estilo de pelea libre, aún están muy presentes en mis pensamientos", afirmó la estrella de la UFC.

También habló sobre su hijo, del que quiere ser su mentor para poder llegar hacer campeón mundial.

"Me gusta construir peleadores y ver su progreso, he entrenado a muchos y todos sin la intención de hacerlo, uno luchará en el evento principal del UFC de este fin de semana. Cuando mi hijo nazca, también lo convertiré en un campeón mundial de MMA, igual que su viejo. Anhelo eso", declaró.

Pero también mando un mensaje contundente a Mayweather: "Después de todo, puede que Floyd quizás no concrete, y si es así, regresaré al verdadero estilo de pelea, o simplemente voy a elegir otro boxeador como Manny Pacquiao o algo así. Lo que sea, ese es otro tema".