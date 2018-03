Confirmado: Joshua quiere pelear con Wilder en 2018

NUEVA YORK, EUA. El boxeador británico Anthony Joshua quiere enfrentar al estadounidense Deontay Wilder el próximo año para sumar el título de Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) a los de Federación Internacional de Boxeo (IBF) y de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), que ya posee.El promotor de Joshua, Eddie Hearn, afirmó hoy a la cadena Sky Sports que las conversaciones con el equipo de Wilder comenzaron, pero podrían llevar tiempo."Tenemos que encontrar un punto medio entre realidad y fantasía. Si podemos encontrar el acuerdo correcto, no hay razón para que la pelea no tenga lugar", expresó."Honestamente, por experiencia sé que esa es la parte difícil", agregó sin embargo Hearn. "Tenemos que respetar (a Wilder) pero también hacer un gran negocio para Joshua".El británico ganó sus 20 combates por KO, mientras que Wilder está invicto en sus 39 peleas, 38 de las cuales no llegaron al final en asaltos.Recientemente, Joshua defendió con éxito sus títulos de peso pesado de la IBF y de la WBA al vencer por KO técnico al francés Carlos Takam.Además, superó el registro de victorias seguidas por KO de Mike Tyson, al llegar a 20 triunfos, uno más que el legendario ex boxeador.Hearn señaló que pensaban en los meses de febrero o de marzo como fecha para el pleito, pero que el combate podría ser después para enfrentar primero al neozelandés Joseph Parker, que ostenta el título de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y lleva ganadas 18 de sus 25 peleas por KO.Joshua, de 28 años, quiere tener todos los títulos mundiales a finales del próximo año.