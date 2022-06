¿Cómo le ha ido a Marcelo Arévalo en Wimbledon?

El calendario de tenis tiene cuatro eventos importantes. Los Grand Slams son los torneos más prestigiosos en el mundo, Marcelo Arévalo ya consiguió uno, al proclamarse campeón de Roland Garros.



Pero sin duda el torneo de torneos en el deporte blanco se juega en el All England Club de Londres. Wimbledon es considerado como el major más prestigioso del mundo. A la cancha principal se le conoce como “La catedral”. “Chelo” ya ha participado en dicho torneo en donde posee un récord en particular.



En 2016 fue la primera vez que Arévalo pisó el césped sagrado del tenis, en aquella ocasión junto al venezolano, Roberto Maytín en donde iniciaron desde la primera ronda de la Qualy. Se metieron al cuadro principal en donde cayeron ante la pareja conformada por el ruso, Konstantin Kravchuk y el ucraniano, Denys Molchanov en primera ronda.



En 2017, no participó en dobles, únicamente compitió en individuales en donde cayó en la primera ronda de preclasificación ante el italiano Mateo Berretini.



En 2018, logró algo importante al ganar su primer partido dentro del cuadro principal, en la primera ronda de dobles masculinos, Arévalo junto con el chileno, Hans Podlipnik derrotaron en un juego de más de cinco horas, a los británicos, Cameron Norrie y Jay Clarke por marcador de 6-4, 6-7, 5-7, 4-6 y 22-20. En aquella época, todavía existía la regla en Grand Slam de mantener la diferencia de dos games en el quinto set. Luego cayó en segunda ronda ante el sudafricano Raven Klaasen y el neozelandés Michael Venus.



Al año siguiente, con el mexicano Miguel Ángel Reyes, volvió a alcanzar la segunda ronda en donde volvió a caer, en está ocasión ante los hermanos estadounidenses, Mike y Bob Bryan.



En 2019 fue la última participación en el All England Club del tenista nacido en Sonsonate. En el 2020 no hubo por la pandemia y en el 2021 no asistió por lesión.



En está ocasión, llega como campeón de Roland Garros y con la opción de competir en dobles masculinos con el neerlandés Jean-Julien Rojer y en dobles mixtos con la mexicana, Giuliana Olmos.