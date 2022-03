Comisionado de la MLB anuncia la cancelación del inicio de la temporada

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, anunció la cancelación del inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas, prevista para el 31 de marzo, luego de que este martes los propietarios y el Sindicato de Jugadores no alcanzaran un acuerdo que lograra levantar el paro laboral que existe en la liga de béisbol profesional estadounidense.



Manfred, una pieza clave en el proceso de negociación, afirmó que la responsabilidad de esta cancelación es de ambas partes, ya que no pudieron alcanzar un acuerdo satisfactorio.



"El calendario no dará para jugar las primeras dos series de la temporada. Están canceladas", dijo Manfred.



El comisionado señaló de inmediato la suspensión de la primera semana de la temporada y por ende los partidos de pretemporada, siendo esta la primera ocasión desde el paro de 1995 que son cancelados partidos de Grandes Ligas, debido a una huelga.



El comisionado resaltó que los partidos cancelados no serán reprogramados y que los mismos serán descontados del salario de los jugadores, como había advertido anteriormente.



El principal ejecutivo de MLB señaló que los dueños estuvieron dispuestos a aceptar un sistema de playoffs de 12 equipos, así como también agregar un reloj de lanzamiento, entre otras medidas que consideraron justas en este proceso de negociación.



Tras nueve días de discusión ininterrumpida, ambas partes abandonan desde este martes las instalaciones de Jupiter, Florida, para reunirse nuevamente en la ciudad de New York, aunque no especificaron la fecha para este nuevo encuentro.



Sobre la continuación de las negociaciones, el comisionado indicó que ahora les toca reagruparse y determinar cuál es el próximo paso que tomarán.