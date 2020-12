Clippers amargan al campeón Lakers en el inicio de la NBA

La combinación de los aleros Paul George y Kawhi Leonard junto con el debutante pívot congoleño español Serge Ibaka fue la clave que permitió este martes a Los Angeles Clippers vencer por 109-116 a sus vecinos de los Lakers, en la jornada inaugural de la nueva temporada de la NBA.

Antes de iniciarse el partido, los Lakers recibieron sus anillos de campeones, el decimoséptimo en la historia del equipo, pero nada más comenzar las acciones los Clippers no quisieron que la celebración continuase en el Staples Center y al concluir el primer cuarto tenían un marcador parcial de 19-39, que pesaría el resto del camino aunque al descanso la diferencia era solo de dos tantos (54-56).



Pero George, que aseguró su continuidad con los Clippers por los próximos cinco años, comenzó a dar su mejor versión encestadora y llegó a los 33 puntos, incluidos cinco triples, además de capturar seis rebotes y repartir tres asistencias.



George acertó 13 de 18 tiros de campo en un primer partido sobresaliente desde que acordó agregar cuatro años y 190 millones a su contrato con los Clippers, quienes nunca perdieron en la última reunión de las dos potencias de la NBA del sur de California.



Los Clippers vencieron a los Lakers en el primer partido de la temporada por segundo año consecutivo y ganaron en el debut del entrenador Tyronn Lue, que sustituyó a Doc Rivers.



El colapso en las semifinales de la Conferencia Oeste ante los Nuggets de Denver, llevó a la partida de Rivers, y Lue se trasladó al banco para hacerse cargo de un equipo repleto de estrellas con varias incorporaciones nuevas.



Leonard también mantuvo su condición de jugador franquicia y se olvidó de los comentarios sobre sus dudas de seguir con los Clippers al anotar otros 26 puntos que aseguraron la victoria.



Mientras que Ibaka, el gran fichaje de los Clippers durante el breve descanso invernal, demostró de inmediato su gran valor de pívot titular al conseguir 15 puntos, incluidos ocho en el primer cuarto, que lo dejaron como el tercer máximo encestador del equipo.



Ibaka jugó 21 minutos en los que anotó 5 de 7 tiros de campo, incluidos 2 de 3 intentos de triples, y acertó 3 de 5 desde la línes de personal.



Además de capturar seis rebotes, incluidos cuatro defensivos, puso un tapón, perdió un balón y cometió tres faltas personales.



Ibaka también le ganó el duelo individual a su excompañero de equipo del año pasado con los Raptors de Toronto, y compatriota, el pívot Marc Gasol, que hizo su debut con los Lakers, pero no tuvo su mejor rendimiento en la pista del Staples Center.



Gasol apenas disputó 12 minutos en los que no hizo ningún tiro a canasta capturó un rebote, dio una asistencia, perdió un balón y cometió cinco faltas personales.



Junto a Ibaka, el veterano alero francés Nicolas Batum sumó tres puntos y seis asistencias en 28 minutos, mientras que el nuevo jugador comodín de 64 millones de dólares, Luke Kennard, sumó cuatro tantos en 21 minutos desde la banca de los Clippers.



Los exLakers, el escolta Lou Williams y el pívot croata Ivica Zubac anotaron 11 puntos cada uno.



El alero estrella LeBron James anotó 22 puntos y el pívot Anthony Davis 18 para los Lakers solo 72 días después de que acabaron las Finales de la NBA con los Heat de Miami en la burbuja de la NBA.



Los Lakers regresaron de la temporada baja más corta en la historia de la liga y recibieron sus anillos de campeonato en honor al título número 17 de la franquicia, pero no pudieron seguir el ritmo de George y Leonard en la recta final.



La ceremonia previa al juego fue breve y extraña sin animar a los aficionados, pero los 11 jugadores que regresaron recogieron con entusiasmo sus enormes piezas de joyería nuevas.



La dueña de los Lakers, Jeanie Buss, prometió realizar otra celebración cuando los aficionados puedan regresar a los partidos.EFE