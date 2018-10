Cidenim Martínez: el chico de las 44 medallas en el tenis de mesa nacional

Cidenim Emmanuel Martínez es una de las promesas en el deporte del tenis de mesa, pero entrar en esa categoría no ha sido fácil. Reside en el municipio de Chilanga, Morazán, y es estudiante de bachillerato en el Instituto Nacional Profesora Rosa Orbelina Cañas de Flores del mismo municipio. Desde ahí lucha constantemente por demostrar que puede ser el mejor.

Tiene seis años practicando tenis de mesa. Ha jugado este deporte en diferentes torneos y en sus espaldas lleva tres campeonatos centroamericanos con la selección infantil y juvenil. También ha competido en cuatro circuitos mundiales organizados por la Federación Internacional de Tenis de Mesa, además de haber participado de un campamento de entrenamiento en Guatemala con entrenadores de Europa.

"Desde un principio el tenis de mesa era un pasatiempo. Empecé a conocerlo más a fondo y poco a poco me iba superando y empecé a proponerme metas para ganar", relata Cidenim.

Con el pasar del tiempo su dedicación le permitió conseguir logros como un bronce en el evento por equipos de los Juegos del CODICADER 2015 y una medalla de plata en dobles masculino, en la misma justa.

Hoy en día, a sus 17 años, es un atleta que sueña en grande y tiene 44 medallas ganadas a base de esfuerzo y lucha, 20 de ellas de oro.

Conseguir todos esos logros no ha sido fácil, según narra él.

“Entreno los días miércoles, viernes y sábado de 2:00 a 5:00 de la tarde, porque los otros días estudio. No he dejado de hacerlo. El deporte me ha ayudado en mis estudios y en lo personal, ya que se tiene que tener disciplina, resistencia y estar preparado psicológicamente. Son bonitas experiencias el compartir con personas de diferentes lugares. No es cosa de todos los días”, agregó.

Cidenim agradece el apoyo de su familia y espera que en el futuro reciba impulso de patrocinadores y de la federación nacional para llegar tan lejos como sea posible.