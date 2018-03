Ciclismo en Ciudad Barrios con “Pedales de acero”

José Luis Rosa Amaya, un joven amante del ciclismo, se integró a la actividad con un portabebés en el que cargaba a su sobrina, Briseida, de tan solo un año y nueve meses. Ser el niñero designado no lo detuvo. Tomó su bicicleta, cargó a la pequeña y llegó al centro de Ciudad Barrios dispuesto a pedalear.Al igual que otros lugareños, Amaya se sumó a la actividad programada por el grupo de ciclistas “Pedales de Acero”, que ha encontrado en este deporte una manera de promover la actividad física y la sana convivencia entre los pobladores.Claro que Amaya robó miradas. Incluso se llevó el aplauso de los asistentes por su gesto al haber cumplido con su deber de buen tío y al mismo tiempo de hacer lo que le gusta: pedalear.El objetivo era recorrer en bicicleta las principales calles de Ciudad Barrios, aún cuando muchas de ellas representan cuestas empinadas que resultan difíciles para algunos novatos. Pero la idea no era competir, sino convivir, y poco a poco se sumaron niños, jóvenes y adultos dispuestos a cumplir con el reto.Entre las pequeñas bicicletas de distintos colores iba Génesis Rosa, de tan solo cinco años, segunda sobrina que le acompañaba José Amaya. La niña prefería bajarse de la bicicleta en las cuestas difíciles de pedalear y caminar sin alejarse de su tío.Al culminar el recorrido, Amaya manifestó que no había obstáculos para no participar. Era primera vez que recorría en bicicleta con sus dos sobrinas, pero la experiencia fue bonita. "Da gusto pedalear así y lo mejor es que la gente poco a poco se va sumando. Ojalá que muchos más lo hagan", comentó Amaya, al final del recorrido.En las actividades que organiza el grupo "Pedales de Acero" no hay límite de edades, ni preferencia de sexos. Lo hacen convencidos de que el deporte es importante para contrarrestar el problema de la violencia que azota a todo el país, no solo a Ciudad Barrios.“Me parece que es una de las mejores alternativas en cuanto a lo social, físico y psicológico. Esto es un escape a todo el estrés que adquirimos durante la semana laboral, además de una buena forma de expulsar las malas toxinas de nuestro cuerpo. El deporte es un factor determinante para contrarrestar el problema de la violencia, ya que se descargan todo tipo de malos pensamientos”, declaró Hildebrando Sorto, participante del evento y profesor de un centro escolar cercano.“Pedales de Acero nació hace año y medio con la iniciativa de un grupo de personas que nos gusta el ciclismo. Este evento se planeó con la meta de tener una convivencia con niños, padres de familia y gente de nuestro pueblo. Además, queremos incentivar a la poblacion a que se incorporen al uso y práctica del deporte en bicicleta”, declaró Nelson Güandique, representante del grupo ciclistico "Pedales de Acero".Güandique y el resto de organizadores quedaron contentos con el evento y esperan que en los próximos que realicen se sumen otros pobladores que aman montar bicicletas y aprovechar el deporte para el sano esparcimiento.