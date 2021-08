Chelo Arévalo y Fognini, dupla de hierro en el Masters de Cincinnati

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo comenzó con un triunfo su participación en el Masters de Cincinnati en su partido de dobles junto a su pareja, el italiano Fabio Fognini.



La pareja italo-salvadoreña derrotó en tres sets (7-5, 6-7 y 11-9) a Dusan Lajovic, de Serbia, 43 en el ranking individual de la ATP, y al ruso Aslan Karatsev, ubicado en la casilla 25.



“La verdad, me siento muy contento por el gane, fue un partido maratónico. Se definió en los últimos puntos del súper ‘tiebreak’”, expresó Arévalo desde Cincinnati, donde la lluvia ha obligado a que los partidos se retrasen.



Fognini, un tenista italiano con amplia trayectoria en el mundo profesional -13 títulos en torneos ATP y con su mejor posición en el ranking de dobles, siete, en 2015- aporta más velocidad al juego de Chelo, por lo que el cuscatleco se siente satisfecho con su compañero.



“Me siento muy contento por tener la oportunidad de hacer pareja con un gran jugador, ex top 10 como lo es Fognini”, declaró Marcelo.



El próximo partido del nacional y su pareja no tiene fecha aún, pero saldrá del ganador del duelo entre Kevin Krawietz (Alemania) y Horia Tecau rumania) contra la dupla argentina formada por Federico Delbonis y Diego Schwartzman, que se jugó ayer a las 6:00 de la tarde, si la lluvia lo permitía.