Chelo Arévalo, sobre Djokovic: "Si no se siente cómodo, no soy quién para juzgarlo"

El salvadoreño Marcelo Arévalo sigue viento en popa con su temporada pero además tiene como principal meta este año mantenerse y alcanzar el top 20 de los mejores del mundo en dobles pero además el salvadoreño opinó sobre la negativa del serbio Novak Djokovic a vacunarse.



Chelo mencionó que para este año intentará mantenerse en el top mundial y reflexionó sobre el momento de madurez en su carrera profesional. "La semana pasada ganamos el ATP de Dallas y fue muy importante para nosotros porque somos un equipo nuevo que nos juntamos en esta nueva temporada", mencionó.



En esta temporada junto al neerlandés Jean-Julien Rojer, el salvadoreño alcanzó el título en dobles del ATP 250 de Dallas. "Uno siempre quiere ganar pero estamos jugando bien. A veces falta hacer clic para ganar partidos seguidos y la energía te va llevando poco a poco", reconoció, a la vez que valoró de forma positiva su gran arranque en este año.



Tras su participación el mes pasado en el Abierto de Australia, el nacional mencionó que todavía quedan algunos torneos antes de comenzar a prepararse en cancha de arcilla para el Roland Garros que se disputa entre mayo y junio. "Después de Acapulco regresamos a Estados Unidos para el Indian Wells y después el Miami Open. Después se viene la semana de adaptación para la arcilla, que empieza en Europa como preparación para el Roland Garros".



Arévalo también explicó la diferencia entre los torneos que se juegan a lo largo del año. "Estos torneos son mundiales. Son los mejores torneos que se dividen en categorías. Obviamente los 1000 son los que más puntos entregan pero los 250 y los 500 también los juegan jugadores top".



OBJETIVOS OLÍMPICOS y DJOKOVIC



París 2023 es una de las tareas pendientes para Chelo. El tenista reconoció que entre sus planes a largo plazo está jugar unos Olímpicos y también volver a la competencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de los Juegos Panamericanos. Fue en un regional que el salvadoreño se alzó con la medalla de oro, en la edición de 2017 en Managua.



"En mis planes está jugar los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. También espero lograr clasificar a los Juegos Olímpicos", dijo.



En el GÜIRI AL AIRE también se le preguntó a Marcelo Arévalo sobre la situación de su colega Novak Djokovic, que se ha negado a vacunarse y ha puesto en riesgo los próximos títulos tras quedar fuera del Abierto de Australia y con altas probabilidades el resto de abiertos de la temporada.



Dijo que "lo de Djokovic es un tema complejo. Respeto la decisión de él porque la gente no entiende que el deporte es importante pero la salud está por encima de cualquier cosa. Si él no se siente cómodo con la vacuna, no soy quién para juzgarlo".



"Yo al principio tenía miedo de ponerme la vacuna. Hice las paces con eso, ya me puse mis vacunas y me siento bien, pero es una decisión de cada quien. Lo de Djokovic es una decisión personal", comentó.