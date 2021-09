Chelo Arévalo: "No dimos cuenta que tenemos la capacidad de competir al más alto nivel"

La charla con el tenista Marcelo Arévalo después de su histórica final en el dobles mixto del US Open fue uno de los temas del Güiri Güiri al Aire de este lunes y en la plática la máxima figura del tenis reveló que mantendrá la dupla con la mexicana Giuliana Olmos y jugarán el Austrlalian Open.

Arévalo hizo dupla con la mexicana Giuliana Olmos y jugó al final del dobles mixto contra el británico Joe Salisbury y la estadounidense Desirae Krawczyk, sembrados dos del evento y máximos candidatos al título.

Chelo y Olmos perdieron por 5-7 y 2-6 pero agregó otra página importante a su historial.

"Fue un momento muy emotivo para mí porque al momento de la ceremonia se me vino un recuerdo de mis comienzos, de lo que me tocó pasar y de lo que me tocó vivir. Estar en ese estadio es lo máximo en el tenis y fue emocionante", dijo el sonsonateco.

Arévalo dijo que el torneo dejó muchas emociones. "Seguirá la pareja mexicana-salvadoreña para los próximos Grand Slam, ya quedamos y se hizo una nueva pareja y estamos emocionados por jugar en el Australian Open, nuestro próximo torneo juntos".

El tenista recordó que todo inició con un mensaje a Olmos por Instagram, donde le preguntó si quería jugar con él.

"Así comenzó todo por un mensaje privado...Dice que se puso ver mis resultados y se convenció. Fue un torneo que nos dio emociones y nos dejó picados porque nos dimos cuenta que tenemos la capacidad de competir al más alto nivel", enfatizó.

"Uno viene subiendo poco a poco y la próxima vez porque no soñar que podemos ganar el torneo. El dobles mixto no da puntos para el ranking, pero voya estar en la posición 36 del mundo...Me han hecho sentir muy especial y no he logrado ver todos los mensajes en la redes sociales y espero poder agradecerles a toda esa gente que estuvo pendiente. Son cosas que lo motivan para seguir poniendo el nombre de El Salvador en alto".

"En países como el nuestro que un atleta llegue a ese nivel, en un deporte profesional y con la élite mundial, es muy complicado, Es una cosa insólita y solo con el paso de los años vamos a poder dimensionar lo que ha hecho Marcelo", dijo Cristian Villalta.

"Para mí fue emocionante poner ESPN y encontrarme a Marcelo Arévalo jugando, la final, creí que eso no lo iba a ver en mi vida", expresó Gallardo.

Arévalo adelantó que jugará la Copa Davis con El Salvador y les tocará defender la zona y permanencia en el grupo II Mundial. Confirmó que vendrá al país hasta noviembre para su preparación de cara al Australian Open y la nueva temporada del tenis.

"Vimos un salvadoreño en una final de un Grand Slam, que fácil se dice", destacó Rodrigo.