Celina Márquez se prepara para competir en Estados Unidos

La nadadora salvadoreña Celina Márquez confirmó que tiene aproximadamente un mes y medio de retomar sus entrenamientos con vista a varias competencias programadas para fin de año luego de parar su preparación con la llegada de la pandemia del COVID-19.

La atleta nacional, que en 2019 quedó séptima en la final de 100 metros dorso y que a inicios del 2020 rompió dos récords nacionales en las pruebas de 200 metros combinado y los 100 metros mariposa espera que la situación sanitaria mejore para realizar sus competencias y así prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Hemos regresado parcialmente, entrenamos tres veces en la semana en una piscina olímpica y dos veces natación estática; tenemos alrededor de un mes y medio (de volver a entrenar)”, afirmó en una breve plática con esta redacción.

Celina Márquez contó que pese a que las piscinas en Estados Unidos fueron cerradas al principio de la pandemia, nunca dejó de trabajar la parte física y mental.

“Nosotros seguimos el mismo plan, como si no hubiera pasado nada porque estuvimos entrenando fuera del agua, hicimos fortalecimiento físico, entonces es como si no hubiera pasado. Paramos de nadar, pero no de hacer ejercicio, ahora que estamos regresando a la normalidad estamos entrenando como siempre, preparándonos para las competencias de fin de año y para Tokio 2021”, dijo Celina Márquez.

Los planes de entrenamiento de la nadadora salvadoreña están enfocados para dos competencias a final del 2020 y una para inicio del 2021, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, no se han confirmado en qué estados del país se realizarán los certámenes.

“Vamos estar en Estados Unidos siempre, voy a competir en noviembre, diciembre y enero, que serían los nacionales de Estados Unidos y dos paradas de una competencia que llama Grand Prix y aún falta que nos confirmen en qué estados serían”, afirmó.

La especialista en estilo dorso, asegura que se está preparando para obtener la marca A, que la califica automáticamente para competir en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Creo que la preparación, ver donde estamos parados y luego analizar qué competencia sería pico para nosotros, si las cosas van mejorando con respecto al Coronavirus, creo que sería en el Open de Puerto Rico en abril del próximo año, de lo contrario es una decisión que no se ha tomado con el entrenador y vamos a ver más o menos como las cosas van caminando”, concluyó.