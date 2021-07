Celina Márquez finalizó en el puesto 36 los 100 metros dorso de los Juegos Olímpicos

La nadadora Celina Márquez finalizó en el quinto lugar de su heat en los 100 metros dorso que fue su primera prueba de dos que tendrá en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Márquez nadó en el carril 3 y registró un tiempo de 1:03.75 minutos en el Centro Acuático de Tokio. En la tabla general la salvadoreña ocupó la posción 36 de un grupo de 43 nadadoras y prueba en la que se rompió en tres ocasiones el récord olímpico.

La ondina salvadoreña volverá a participar el jueves 29 de julio en los 200 metros dorso, prueba en la que dijo que se siente más cómoda y trabajó más en los últimos meses de entrenamiento.

Celina Márquez fue la primera representante de la natación salvadoreña en participar en Tokio y el 27 de julio nadará en los 800 metros Marcelo Acosta.

Para Celina Márquez es su primera participación en los Juegos Olímpicos.

"Estoy contenta, mis primeros Juegos Olímpicos y mi primera prueba de la competencia todavía falta una más y espero que la próxima sea mucho mejor que esta. Tomó lo que hice porque es mi trabajo pero siempre con la sensación de que podemos dar más y eso es lo que vamos a hacer el día jueves", comentó la atleta al Comité Olímpico de El Salvador.

Celina Márquez tras competir en los 100 metros dorso, prueba que marcó su debut en Juegos Olímpicos de Tokio. (Foto: COES).

Sobre su debut en los Juegos Olímpicos expresó que "creo que ya estando atrás de los bloques no escuché nada, no sentí nada y solo me tiré a lo que he entrenado, no hay otra cosa que se pueda hacer al respecto y eso es lo que hice y disfruté de la piscina, de las luces, de las cámaras, del traje, de los graderíos y de mis compañeros gritándome".