Carmelo Anthony ficha por los Lakers

El veterano ala-pívot Carmelo Anthony llegó a un acuerdo con Los Angeles Lakers para firmar por una temporada, sin que se diesen a conocer los términos económicos del mismo. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la NBA señalan que el salario no alcanzará los tres millones de dólares, dado que los Lakers no tienen más margen en su tope salarial.



Anthony, quien subió al número 10 en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA la temporada pasada, rehabilitó su carrera en dos temporadas en Portland con los Trail Blazers después de estar fuera de la liga durante un año luego de una mala temporada con los Houston Rockets.



La temporada pasada, como reserva de los Trail Blazers, Anthony, que lleva 18 de profesional en la NBA, logró promedio de 13,4 puntos en 24,5 minutos por partido mientras que tenía un 41 por ciento de acierto con los tiros de triples, el mejor de su carrera profesional.



Anthony, de 37 años, ingresó a la liga con el alero estrella LeBron James en la famosa clase del sorteo universitario del 2003, y los dos han mantenido una estrecha amistad fuera de los campos de juego.

Carmelo Anthony acordó un contrato de un año con los Lakers, Bay Frazier su manager, le dijo a ESPN.



Después de ser seleccionado por los Denver Nuggets, con quienes fue el jugador franquicia, luego pidió ser traspasado a los New York Knicks, a los que llegó con el mismo rango, pero en ambos equipos nunca pudo alcanzar los objetivos deportivos que los directivos esperaban conseguir con su presencia y los millones que ganaba.



Desde que llegó a la NBA, Anthony ha ganado 260 millones de dólares, ha sido 10 veces seleccionado al All-Star, seis veces al Primer Equipo de la NBA y tres veces medalla de oro con el equipo olímpico de Estados Unidos.



Sin embargo, el éxito lo ha eludido en la etapa de postemporada. En 13 apariciones en los playoffs de su carrera, los equipos de Anthony han llegado a las finales de conferencia sólo una vez, y aún no ha jugado en las Finales de la NBA.

Después de ser canjeado por los Knicks a Oklahoma City en el 2017, Anthony tuvo una temporada de altibajos con los Thunder, ya que el equipo no cumplió con las expectativas. Fue traspasado a los Atlanta Hawks la siguiente temporada e inmediatamente dado de baja.



Firmó con los Rockets, pero fue suspendido después de sólo 10 partidos.



Anthony no fue contratado por otro equipo esa temporada, lo que arroja dudas sobre el futuro de su carrera en la NBA.



Pero los Blazers ofrecieron un salvavidas y Anthony aceptó el papel y la oportunidad de contribuir a un equipo de playoffs de la Conferencia Oeste.



Comenzó los 58 partidos en su primera temporada con Portland, ya que lidiaba con una serie de lesiones, pero salió de la banca en 66 de sus 69 apariciones la temporada pasada.



Anthony, un futuro miembro del Salón de la Fama infalible, se encuentra actualmente con 27.370 puntos, solo 39 detrás del legendario ex pívot Moses Malone, ya fallecido, en el noveno lugar de todos los tiempos.



Durante la temporada del 2012-13, Anthony ganó el título de anotación con los Knicks después de lograr promedio de 28,7 puntos. Anthony pasó 10 temporadas consecutivas en el top 10 en anotaciones y terminó como subcampeón por el título de anotación dos veces en ese tramo.



La llegada de Anthony se da después que otros cuatro veteranos, ex jugadores de los Lakers acordaron volver con el equipo angelino, encabezados por el pívot Dwight Howard, el escolta-alero Trevor Ariza, el base Wayne Ellington y el escolta Kent Bazemore.



Los Lakers también acordaron un contrato con el escolta Malik Monk, de 22 años, que jugó su cuarta temporada con los Charlotte Hornets, y logró un promedio de 11,7 puntos por partido y tuvo un 40% de acierto en los triples, el más alto de su carrera.



Los Hornets no extendieron una oferta de calificación a Monk, lo que lo convirtió en agente libre.



Todos llegan a ocupar los puestos que quedaron vacantes tras el envío que los Lakers hicieron a los Washington Wizards para poder conseguir a la superestrella, el base Russell Westbrook.