Caren Torres, cuarta en levantamiento de pesas

La pesista Caren Torres cerró la participación de El Salvador en pesas en el Coliseo Mariscal Cáceres, en Chorrillos, donde finalizó en la cuarta posición con un total de 205 kilogramos (90 en arranque y 115 en envión).

Torres tuvo sus tres intentos en arranque limpios, comenzando con 80, pasando a 85 y por último 90, su mejor marca; luego en envión, también lo hizo de forma impecable, con 105, 110 y finalizó con 115, dejando en el último lugar a la chapina Scarleth Ucelo que finalizó con un total de 186.

Caren Torres tuvo su primer levantamiento en envión válido con 105 kilos. En el segundo intento ha pedido 110 kilos. #Lima2019 @elgraficionado pic.twitter.com/NfcUWxaYgL — Grace Aguilar V. �� (@GraceCrayola) July 30, 2019

Tras su participación, la salvadoreño no ocultó su satisfacción por el trabajo realizado en Lima."Prácticamente seis intentos sin fallar ninguno, marcas personales superadas, cosa que talvez no esperaba, pero tenía la fe puesta en Dios que me iba a ayudar. El objetivo era ganarle a Guatemala y con mucho más peso del que creíamos", comentó Torres tras la competencia.

En el tercer intento Caren levantó 115 kilos y fue válido. Preliminarmente termina en la cuarta posición de su categoría 87 kilos en envión. pic.twitter.com/Nqzlsu9ds2 — Grace Aguilar V. �� (@GraceCrayola) July 30, 2019

Caren contó que un panamericano que se realizó en abril en Guatemala le ganó a la local, al igual que sucedió ayer en Chorrillos. Dijo que en noviembre tienen un Centroamericano y su meta es quedar campeona regional. Lima 2019 es la segunda experiencia internacional para la pesista. "Agradecida con Dios, el esfuerzo, el sacrficio que uno hace a diario está reflejado aquí. Fue una experiencia increíble", aseguró.