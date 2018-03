“Canelo” Álvarez domina a Chávez Jr. y se cita con Golovkin

Saúl "Canelo" Álvarez dominó una pelea llena de resentimiento contra Julio César Chávez Jr. el sábado y ganó por decisión unánime un combate que no dejó dudas sobre quién es el mejor boxeador mexicano en activo.

Tras ganar todos los asaltos en las tarjetas de los tres jueces ante Chávez, Álvarez invitó a Gennady Golovkin al cuadrilátero y anunció su esperado duelo para el próximo 16 de septiembre, cuando intentará arrebatarle el título de campeón del peso medio.



El contrato de la pelea ya está filmado y solo queda decidir el lugar donde tendrá lugar.

"GGG, eres el siguiente amigo. La pelea está cerrada", señaló Álvarez entre los vítores de la multitud. "Nunca le he tenido miedo a nadie desde que con 16 años peleaba como profesional".



“Canelo” (49-1-1, 34 KOs) fue mucho más rápido contra el último rival de mayor envergadura al que se ha enfrentado y utilizó un potente jab al principio de la pugna a 12 asaltos para hacerse con el control del duelo entre dos excampeones del peso medio. Chávez (50-3-1, 32 KOs) comenzó a sangrar por la nariz en la tercera ronda. Su ojo izquierdo comenzó a hincharse en la sexta y empezó a cerrarse una más tarde.



"Esta noche demostré que puedo moverme, que puedo boxear", apuntó Álvarez. "Demostré que como boxeador puedo hacer todas las cosas".



Chávez, de 31 años e hijo del icónico púgil mexicano Julio Cesar Chávez Sr., intentaba revitalizar una carrera marcada por positivos por dopaje, problemas de peso y falta de entrenamiento.



Chávez evitó una sanción de 1 millones de dólares por libra al dar 164 libras en el pesaje del viernes, media por debajo del peso establecido y su mejor registro desde que perdió el título de campeón de la categoría ante Sergio Martinez en 2012.

"Si hubiera atacado más habría contrarrestado sus golpes. Nacho me dijo que lo hiciese pero la estrategia no funcionó", declaró Chávez. "No pude pegar tantos golpes como quise. Mi padre me decía que lanzase más puñetazos desde el lateral del ring".



Álvarez, de 26 años, tuvo el mismo peso, nueve libras más de su mayor peso. “Canelo”, que solo ha perdido contra Floyd Mayweather Jr., estuvo contra las cuerdas varias veces y asumió combinaciones de golpes de Chávez antes de recuperarse rápidamente con sus ganchos.



