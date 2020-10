Cam Newton podría regresar el jueves tras superar el COVID-19

El mariscal de campo titular de los Patriots de Nueva Inglaterra, Cam Newton, está en la lista de reserva por coronavirus, pero se encuentra en revisión "día a día", de acuerdo con el entrenador en jefe Bill Belichick.



Newton, quien dio positivo por COVID-19, estaba asintomático hasta el lunes, de acuerdo con una fuente, lo cual significa que es posible que Newton pueda volver a los entrenamientos el jueves.



El nuevo mariscal de campo de los Patriots dio positivo el pasado viernes y no jugó en la derrota del lunes por 10-26 contra los Chiefs de Kansas City, un juego que se pospuso un día debido a su diagnóstico.



Podría ser autorizado para regresar en cinco días desde su primera prueba positiva si continúa sin mostrar ningún síntoma, tiene dos pruebas negativas con 24 horas de diferencia dentro de esos cinco días y es aprobado por el médico del equipo.



"Veremos cómo va", señaló Belichick a los periodistas cuando se le preguntó si planea quedarse con el abridor del lunes, Brian Hoyer, si Newton no está listo.



"Tomaremos una decisión al respecto a medida que obtengamos más información sobre todos nuestros jugadores, empezando por Cam (Newton)", respondió.



Hoyer, que no tuvo su mejor desempeño, finalmente fue reemplazado el lunes por Jarrett Stidham.

El martes, el tackle defensivo del escuadrón de práctica Bill Murray fue puesto en la lista de Reserva/COVID-19.



Estar en la lista de reserva no significa que un jugador dio positivo al coronavirus; también podría significar que ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba.



Los Patriots (2-2), este próximo domingo, recibirán en su campo del Gillette Stadium, a los Broncos de Denver (1-3).