CM Punk, ex campeón de la WWE, vuelve a perder en la UFC

El excampeón de la empresa de la WWE, CM Punk, volvió a perder en su nueva faceta como peleador de artes marciales mixtas en la UFC, esta vez por decisión unánime, ante Mike Jackson.

El combate se realizó la noche de este sábado y era el retorno de Punk al octágono, luego de 21 meses de ausencia. Pero su desempeño estuvo lejos de los esperado y su tarjeta marcó 19 golpes efectivos contra 64 de su oponente. La derrota fue clara.

