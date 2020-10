Butler: "Ganar es lo único que importa, no el triple-doble mío"

El escolta-alero Jimmy Buttler que se convirtió en la gran figura de los Heat de Miami al conseguir un triple-doble de 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, que permitieron a su equipo ganar este domingo por 115-104 a Los Angeles Lakers, en el tercer partido de las Finales de la NBA, dijo que el resultado era lo único válido.



"Ganar", destacó Butler. "No me importan los triples-dobles. No me importa nada de eso. Realmente no lo hago para lucimiento individual. Quiero ganar. Hicimos eso. Estoy feliz con el resultado".



El triunfo fue el primero que consiguieron los Heat y evitaron tener por primera vez en su historia una desventaja de 0-3 en unas Finales de la NBA, que disputan por sexta vez.



El escolta-alero de los Heat se convirtió en el jugador número 21 en tener un triple-doble en las Finales de la NBA, y cuatro de los 21 fueron parte del partido del domingo, encabezados por James, que tiene 10, líder de todos los tiempos, el veterano base Rajon Rondo, de los Lakers, Jason Kidd, que cuentan con uno cada uno.



A pesar de las bajas de los titulares, el base esloveno Goran Dragic, y el pívot Bam Adebayo, los Heat, supieron aprovecharse de la falta de intensidad y consistencia en el juego de los Lakers y dieron más tiempo a sus compañeros para que se puedan recuperar de sus lesiones de cara al tercer partido que se jugará el martes.



"El triunfo es bueno para todos", declaró el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra. "Ahora tendremos mas tiempos para recuperarnos y además estar convencidos que somos un equipo ganador que podemos competir con cualquier rival".



Por su parte, el alero LeBron James, de los Lakers que aportó un doble-doble de 25 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias, señaló que al equipo le faltó ambición en la recta final, pero todo cambiará de cara al cuarto partido.



"Estaremos listos para volver a competir al máximo y recuperar nuestro mejor baloncesto", comentó James. EFE