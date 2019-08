Bryan Pérez, tras su bronce en Lima: "Se lo dedico a todo El Salvador y a mi familia"

El Salvador se subió por primera vez al podio, este domingo, en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con el salvadoreño Bryan Pérez en el surf, categoría open. El nacional perdió el heat de repechaje ante Leandro Usuna, de Argentina, con marcador de 16.27 por 13.70.

Bryan se mostró emocionadísimo por ganar la medalla de bronce, la primera de El Salvador en Lima 2019. “Se siente bien, orgulloso de mí mismo, de todo el trabajo que he hecho, orgulloso del entrenador que está aquí conmigo ayudándome… se lo dedico a todo El Salvador, a toda mi familia que me está apoyando y a todos los salvadoreños que están pendientes”, dijo el salvadoreño tras la competencia.

Tras la prueba, Usuna le comentó a Bryan: “esta es la primera de muchas (medallas) para vos y la última para mí”. Ante eso, el salvadoreño comentó: “Soy joven, tengo 19 años, creo que soy el más joven del evento y él ya va saliendo… es un buen amigo, compartimos mucho en el surf con él, es campeón mundial dos veces y para mí es una inspiración. Hacer un heat con él es lo mejor”.

Bryan puso el nombre del país en alto. Comentó que cuando llegó nadie sabía quién era. “Nadie me conocía, dimos la cara por El Salvador, dimos el todo por el todo. Estoy alegre porque lo pusimos en el podio, alegre de lo que está pasando”.

El surfista cuscatleco comentó que este evento en Lima tiene un significado especial para él, pues está consciente de que ha mejorado su nivel y que puede ponerse lado a lado con surfistas de talla mundial, como Usuna y Santiago Muñiz, ambos campeones mundiales en dos ocasiones.

“Es uno de mis sueños, porque siempre he venido a eventos y me he quedado en el primero o segundo heat y hoy (ayer) qué loco que voy a estar ahí arriba en el podio con la bandera… para mí es un sueño hecho realidad, esto apenas comienza, vamos por más y quién sabe si vamos a estar en las Olimpiadas”, detalló Bryan.

Y es que Bryan siempre trabajó la parte psicológica. Comentó que desde que vino a Lima nunca se detuvo a pensar en los rivales que le tocarían. “Yo me dije, tranquilo, tú tienes el surf y vas a divertirte y todo lo que pase es extra”.

De su medalla dijo: “La tendré ahí, guardadita, este es el comienzo y ojalá que tengamos más, la de oro”.

LA PRUEBA

De todos los heats que disputó Bryan en Lima, el de este domingo fue uno de los más apretados y emocionantes. El salvadoreño comenzó con una de 7.33 y Usuna alcanzó una de 9.00. Aunque la diferencia no era mucha, el nuestro debía esperar una buena oportunidad.

En la siguiente oportunidad, ambos surfistas esperaron por unos minutos a que el mar les regalara la mejor oportunidad. Hubo dos olas, la primera la tomó Bryan, pero fue mala, y solo logró puntuar un 5.57 y luego un 6.37 (el mejor puntaje que le fue tomado en cuenta), mientras que Usuna alcanzó un 7.27 y cuando lo escuchó, bajó de su tabla y celebró el triunfo, al igual que sus entrenadores y delegados que estaba en la arena.

Al final, Usuna ganó su heat por 16.27 ante los 13.70 de Bryan, lo que le permitió pasar a la llave de la categoría open, donde le espera Luca Mesinas, de Perú, quien despachó a Bryan el sábado de la final de la llave principal. Uno de los dos se convertirá en el campeón en Lima.