Bryan Pérez finalizó tercero y pasa a repechaje

Bryan Pérez, máxima figura del surf salvadoreño, finalizó tercero en su heat y pasó a repechaje en el tercer día de competencia del Surf City El Salvador ISA World Surfing Games.



El surfer salvadoreño cerró el heat con puntaje de 7.64 y fue superado por el español Aritz Aramburu (13.67) y el francés Joan Duru (9.90).



Bryan venía con paso firme al avanzar de manera directa en las dos rondas anteriores pero no da por perdida la pelea de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.



"Siempre ha sido un orgullo representar a mi país y ser un profesional más guerrero para alcanzartus sueños. Sigo en el sueño esto no se acaba y hay que seguir adelante", dijo el surfer nacional.



"Vamos a repechaje, siempre seguimos vivos en la competencia solo que desde la parte de abajo, pero vamos a luchar hasta el final y vamos a dar el todo por el todo", reforzó Pérez, originario de Punta Roca.



De las tres olas que tomó Bryan Pérez, la tercera fue la de mejor puntaje con 3.97.



Bryan Pérez estuvo en segundo lugar hasta el minuto 9 de los 20 que tiene de duración el heat y fue desplazado al tercer puesto por el francés Duru con puntaje de 9.90 contra 6.94.



A falta de un minuto, Bryan tomó la tercera ola pero el esfuerzo no le alcanzó para recuperar al menos el segundo lugar.