Bryan Pérez avanza a la cuarta ronda de Juegos Mundiales de Surf

Bryan Pérez se mantiene vigente: el surfista nacional avanzó a la cuarta ronda de los Juegos Mundiales de la ISA, en Miyazaki, Japón. Esta vez, el salvadoreño se clasificó en segunda posición de su heat, detrás del portugués Frederico Morais.

