Bruni, nuevo presidente del COES: "Vamos a tener un Comité Olímpico más abierto"

El Güiri Güiri al Aire conversó con Armando Bruni, nuevo presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), para conocer detalles sobre sus planes y primeras acciones.

Con un total de 36 votos a favor, Armando Bruni, titular de la Federación Salvadoreña de Bádminton, ganó la presidencia del COES y puso fin a la era de Eduardo Palomo, quien fungió como presidente de la máxima entidad olímpica del país desde 2008.

"La principal acción es la atención, el seguimiento y el acompañamiento a las federaciones deportivas de cara a la proyección de la alta competencia de los Juegos del ciclo olímpico. Si nosotros no acompañamos, no damos seguimiento, no planificamos con las federaciones, no vamos a poder mejorar los números y resultados de las competencias del ciclo olímpico", dijo Bruni

El dirigente consideró que las Federaciones han estado un poco abandonadas. "Si planificamos de la mano con las federaciones vamos a tener buenos resultados, por ende habrá un reforzamiento de la parte técnica del Comité Olímpico", recalcó.

Enfatizó que al COES va a sentarse con las federaciones y planificar de cara al ciclo olímpico.

"Hay federaciones que tienen alta competencia y otras no, eso es importante decirlo, hay federaciones que cuando uno ve los números de sus atletas a nivel internacional no estamos a nivel centroamericano para competir, pero este tiene que ser a través de una planificación bastante técnica y tiene que hacerla de la mano de las federaciones. El Comité tiene la obligación de acompañar, de verificar y darle seguimiento a los planes", indicó.

Una de las tareas de Bruni y su comité ejecutivo será la búsqueda de financiamiento para tener el personal idóneo en el área técnica. "Actualmente el Comité Olímpico de El Salvador cuenta con una sola persona en el área técnica para hacer todo esto y para 44 federaciones, tenemos que reforzar esta área y debería haber un coordinador para los técnicos".

Mencionó que el nuevo Comité Ejecutivo del COES no ha tomado posesión aún y el tema de la relación con el INDES no podía faltar en la charla.

"El INDES es quien marca las políticas deportivas del estado y quien maneja el tema de la inversión pública para el deporte; el Comité Olímpico es una especie de cancillería deportiva que se encarga de hacer el lobby internacional, pero si se encarga de atletas de alto rendimiento con proyección a los Juegos del ciclo olímpico", explicó.

San Salvador es la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y será un reto.

"El Comité Olímpico de El Salvador es quien acredita los Juegos, quien propone al país y da la cara a nivel internacional para que los juegos se traigan. Para el desarrollo de todo el ciclo nosotros ya hemos tenido un acercamiento con el INDES y le hemos planteado a Yamil Bukele que hagamos un trabajo en conjunto", expresó.

Para Bruni organizar los Juegos CAC 2023también es una oportunidad única. "Estamos contentos porque El Salvador se está proyectando, para nosotros es una gran oportunidad porque vemos que es un proyecto de país...El legado que van a dejar los Juegos en la ciudad hoy si lo vamos a poder aprovechar".

También dio algunas líneas sobre el panorama deportivo hacia los Juegos CAC 2023.

"En materia deportiva hemos pedido la información a las federaciones, los números ahorita no son tan alentadores para tener una participación lo suficientemente digna para igualar lo que hicimos en 2002 pero estamos a tiempo para poder invertir en ciertos deportes que sí tienen una proyección pero que por falta de financiamiento no se ha podido invertir. Quizás no vamos estar peleando el primer lugar con Guatemala porque el tiempo es corto, pero si creo que podemos andar peleando el tercer o cuarto lugar y eso no podría levantar en un medallero general de Centroamericanos y del Caribe", dijo.

Armando Bruni recalcó que habrá cambios importantes y a su criterio INDES y COES no pueden estar separados. "Ya hay un acercamiento con el INDES y habrá que hacerlo de la mano, no puede estar el INDES y el Comité Olímpico separados teniendo una fiesta deportiva de esta magnitud".

Adelantó que harán una solicitud para fondos públicos que serán auditados.

"Los siete miembros del Comité Olímpico somos nuevos y eso de entrada marca un punto y final a la gestión anterior, las federaciones han decidido dar la oportunidad a un proyecto nuevo...Vamos a tener un Comité Olímpico más abierto con la prensa". agregó.