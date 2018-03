¡Brujos, campeón de la Liga Mayor de Baloncesto!

No hubo milagros ni alargues. El Brujos de Izalco ganó el juego 2 de las finales de la Liga Mayor de Baloncesto al Metapán, por 86 a 87 y logró lo que los otros equipos no han podido hacer: sumó su segundo trofeo en cinco campeonatos realizados.Ambos quintetos saltaron a la duela del gimnasio Abel Mazariego con la idea puesta en sacar la mayor diferencia posible al oponente. Y gracias a un Garland McArthur con hambre (11 puntos en los 10 minutos iniciales), los izalqueños se fueron arriba 19-26 tras el primer cuarto.La dinámica del juego correspondió con la emoción que puso el público desde las gradas. Christopher Blake estuvo más metido en el juego respecto al realizado en la cancha Salvador Mariona, el miércoles, mientras que en Metapán, Ernesto Oglivie, José Colorado y Duane James fueron los que más puntuaron para los anfitriones.La ventaja inicial de siete unidades del Brujos se recortó a dos, los visitantes fallaron no solo los tiros de corta distancia, sino que entregaron balones errados, cedieron la posesión con facilidad y se complicaron al mediotiempo.En los 10 minutos finales, el grito de “sí se puede” retumbó en las paredes del Abel Mazariego, pero cada vez que el conjunto local se aproximaba en el score, el trío de foráneos del Brujos hacía su trabajo: ampliar distancias.Pero una pérdida de Blake al final del cuarto periodo casi le cuesta la derrota a los suyos, aunque él mismo se redimió, bloqueó y lo mandó al tiempo extra. Y ahí, los izalqueños manejaron mejor la pelota aunque dependieron de los últimos segundos para confirmar el gane.Y así el quinteto de Izalco controló a un Metapán luchador pero que no pudo romper a un rival que ganó su segundo título en liga mayor y se consagró invicto en la postemporada.