Brock Lesnar perdió sus cinturones de campeón de UFC y WWE

El luchador estaunidense Brock Lesnar aseguró en una entrevista que le ralizó MMA Imports, que nuna le importaron los cinturones que ganó a lo largo de su carrera como luchador de la UFC y la WWE.Lesnar dió estas declaraciones luego de haber sido despedido de la UFC por Dana White y posteriormente anunció su retiro definitivo de las artes marciales mixtas.“No me importa demasiado el legado. Supongo que la gente tiene su manera de recordar lo que hice. No me preocupan los logros. No tengo una habitación de trofeos. No tengo cosas simbólicas. No soy un sujeto sentimental. Ni siquiera podría decir en dónde están mis cinturones del UFC, o mis campeonatos de la WWE, o mi placa de la NCAA, mi placa de peso completo, ni siquiera sé en dónde está en este momento. Pero sé una cosa, sé cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria”, dijo Lesnar.El luchador ahora tiene un contrato con la WWE, en la que no le ha ido del todo bien. Su última prueba de fuego será en el Wrestlemenia 33, evento a realizarse el 2 de abril de este año y en el cual Lesnar luchara en contra de la gran leyenda Bill Goldberg.