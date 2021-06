Brenda Álvarez: "Las olas me trataron mal, pero salí con un sonrisa"

Brenda Álvarez fue la última surfista salvadoreña en participar de las tres que estuvieron en el ISA World Surfing Games de El Salvador.



La surfista originaria de la playa El Zonte y de 20 años de edad se despidió del preolímpico en la cuarta ronda de repechaje y un cuarto lugar del heat, pero sin poder subirse a una ola luego que una corriente la alejó de la zona de competencia y le cambió el guión de lo que ella tenía planificado para los 20 minutos de duración de la serie.



"Estoy súper feliz y terminé con una gran sonrisa en mi rostro por haber participado en el Mundial de El Salvador, di lo mejor de mí", explicó la atleta de 20 años y seis de haber tomado más en serio el deporte de la tabla.



Según explicó Brenda la participación se le complicó cuando perdió 10 minutos en retornar a la zona de competencia tras ser llevada por dos corrientes.



"Cuando terminé mi primer competencia, las olas me trataron mal, me desaparecí por un rato y fue superloco, un show lo que pasó, pero yo salí superfeliz, con la sonrisa en el rostro y diciendo gracias a Dios porque tuve esta competencia, fue una gran experiencia de competir con los mejores de los otros países", comentó.



Brenda, sobrina de Evelin Centeno, resumió su participación en sus primeros ISA World Surfing Games como una gran experiencia.



"He aprendido mucho porque ya competir con los famosos, con los 'Pro', creo que aprendí mucho de ellos, de los entrenamientos y siento que mejoré mucho y aprendí mucho", dijo.



Brenda compitió en cuatro heats, uno de la ronda principal y tres de repechaje.



"Competí en cuatro heats y la verdad me sentí más segura en el primero, pero a veces es de suerte porque si le salen buenas olas a uno no pasa, yo lo sentí fácil pero no me salieron olas y me fui al repechaje", expresó.



Uno de los mejores momentos de Brenda fue cuando superó la ronda tres del repechaje al asegurar el segundo lugar por delante de



"En el repechaje lo sentí más seguro y dije tengo que darle punto a mi país, pasé pero en el siguiente iba con dos suizas y la francesa que es una gran Pro, estaba dudando pero presioné, estve buscando la ola y pasé",



Fue una jornada agridulce para la cuscatleca, quien por la mañana superó el segundo heat de repechaje, pero por la tarde se despidió del torneo mundial al finalizar en el último lugar sin sumar puntos.



El último heat estuvo superloco no salía a la competencia porque una ola creció y me dejó lejisímo y fue como um bombazo, cuando regresé ya habían pasado 10 minutos pero vino otra ola y me sacó. Fui la primera en llegar y la que más emocionada estaba por competir", dijo.



"A veces pienso que ya están planeadas las cosas y el mar no me dejó agarrar una ola. Fue una experiencia muy bonita para mi vida, algo que voy a recordar y voy a contar a mis futuros hijos y amigos", agregó.



Álvarez cerró el heat matutino con puntaje de 6.27 y por la tarde enfrentó otra serie decisiva ante la alemana Camilla Kemp, la canadiense Mathea Olin y la británica Elie Turner.



Vahiné Fierro, de Francia, estableció un dominio pleno en los 20 minutos, clasificó en primer lugar con 15.27 y una demostración de su calidad técnica sobre la tabla.



Brenda es un de los talentos emergentes en el surf salvadoreño.



"Si quieren algo que luchen y lo hagan, yo soy una persona que nunca pensé descubrir mis talentos porque desde pequeña, a los 14 años yo no quería surfear hasta que me di cuenta que tenía talento. Que luchen porque todos tenemos el talento y la oportunidad. El surf además de que es divertido puedes competir y te da una gran paz", fue uno de los mensajes de la atleta.