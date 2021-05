Brandon Rodríguez: La promesa del ciclismo de ruta

El ciclista salvadoreño Brandon Rodríguez es una de las fuertes apuestas del deporte sobre ruedas a nivel nacional. A sus 20 años de edad es actual campeón nacional de ruta en modalidad contrarreloj en la categoría sub-23 y mejor tiempo en categoría élite. Además, ha corrido para el equipo colombiano Ediciones Mar en competiciones del continente americano.

En sus dos años de carrera, Rodríguez ha destacado en el gremio del ciclismo de ruta por su talento y rápido ascenso en el deporte. El Gráfico entrevistó a Brandon para hablar sobre su trayecto y siguientes objetivos en su carrera como ciclista de ruta.

¿Cómo fue que comenzó en el ciclismo?

Desde pequeño siempre he tenido bicicleta, lo hacía de modo recreativo, hacía bicicleta de montaña, pero practicaba otros deportes. Fue hasta el 2019 que me motivé a iniciar ciclismo de ruta a nivel competitivo.

¿En qué tipo de competencias ha estado?

Desde el 2019, mi primera carrera fue el 24 de marzo, fue una clásica en San Miguel. Desde ahí inició el proyecto. He ido a correr a Guatemala y Colombia. Estuve tres meses en Colombia en un campamento de alto rendimiento en la ciudad de Boyacá. He sido campeón nacional de ruta en 2019 en la categoría junior, campeón nacional de la categoría sub-23 de la modalidad contra reloj. He ido a correr la vuelta internacional El Porvenir en Guatemala, el Tour por la Paz en el 2021, la vuelta a Coatepeque por Guatemala, la Vuelta al Altiplano y también cuando estuve en Colombia corrí carreras de preparación para los futuros objetivos.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro ?

A nivel nacional han sido los campeonatos como : campeón nacional de ruta que fue en el 2019 y en el 2020 fui campeón nacional de la contrarreloj y obtuve el mejor tiempo incluso que la categoría élite en la modalidad contrarreloj. Mis logros a nivel internacional han sido quedar en el top 16 de la vuelta internacional El Porvenir y quedar también en top 16 de nuevo en la Vuelta Coatepeque que fue categoría sub-23 y élite.

¿Cuáles son tus próximos objetivos?

Mis próximos objetivos a corto plazo son ir a disputar La Vuelta de la Juventud Internacional en Guatemala que se realizará en agosto del 26 al 29, poder consagrarme en los campeonatos centroamericanos que se realizarán en septiembre aquí en El Salvador y correr en la Vuelta a Guatemala.

¿Cómo te estás preparando para los Juegos Centroamericanos ?

Para los Juegos Centroamericanos me estoy fogueando corriendo internacionalmente en Guatemala y primero Dios en Costa Rica. Tengo programado para junio ir a correr unas carreras a Estados Unidos. Todas esas carreras serán preparativas para los Juegos Centroamericanos que se van a realizar en el 2022 aquí en el país.

Sabemos que has estado hospedado en Guatemala para competir. ¿Cómo ha sido tu estancia en el país vecino?

Mi estancia en Guatemala siempre ha sido muy buena.Estoy corriendo de refuerzo para la escuela de ciclismo Nazareth InterCup con el apoyo de mi equipo aquí en El Salvador Timing 4 Pro.

¿Cómo ha sido la experiencia de correr para equipos de Colombia?

En el Tour por la Paz estuve de refuerzo con el equipo Ediciones Mar fue una muy bonita experiencia. Esperamos que salga alguna carrera y pueda formar parte como refuerzo del equipo Ediciones Mar nuevamente.

Háblanos un poco de este equipo y cómo fue que llegaste a este acuerdo de reforzarlos.

Ediciones Mar es un equipo en Colombia que tiene sede en Tunja en el municipio de Boyacá. Se llegó a un acuerdo, porque ya un ex corredor del equipo ya había corrido con ellos de refuerzo la vuelta de Guatemala, quien se llama Giovanny Guevara y ya había un acuerdo de amistad y ahí fue cuando ellos me ofrecieron un cupo para correr de refuerzo con ellos el Tour por la Paz 2021.

¿Cómo fue esa experiencia ?

Fue una muy bonita experiencia, porque corrí con competidores de alto nivel como lo fue el campeón nacional de contrarreloj sub-23 Adrián Bustamante y también el campeón de la Vuelta la Juventud en Colombia Luis Fernando Jiménez, corredores de gran nivel que han corrido mundiales Giro de Italia sub-23. Para mi fue una experiencia inolvidable, no es de todos los días correr con gente de gran nivel y experiencia.

¿Has quedado con buena relación con este equipo colombiano?

Sí.Siempre estamos en contacto con el profesor Rincón para cualquier otro evento que pudiera viajar a Colombia o alguna parte de América de refuerzo con su equipo.

¿Cómo visualizas el ciclismo salvadoreño actualmente?



El ciclismo salvadoreño poco a poco va aumentando. Creo que así como yo recibo el apoyo, lo ideal sería que los demás jóvenes también reciban un apoyo para que se fogueen internacionalmente.

¿Has tenido acercamientos de parte del INDES para apoyarte en tu carrera deportiva?

Por el momento no hemos hablado con el INDES, solo a través de la federación. Solo se ha hablado con la federación de estar en la selección para estar en futuros eventos internacionales representando a El Salvador, pero lo demás siempre ha sido apoyo del equipo Timing 4 Pro y de mi familia.

El año pasado fuiste campeón absoluto de contrarreloj, ¿qué te gustaría lograr este año?

A nivel nacional sería ganar nuevamente el campeonato de contrarreloj en la categoría sub -23 y también poner el mejor tiempo en la clasificación, incluso en la categoría élite.

¿Cómo definirías tu carácter y tu estilo a la hora de competir?

Mi carácter a nivel de ciclista sería: una persona tranquila, calmada y explosiva a la hora de correr. Yo me defino como un ciclista bastante completo, me va bien en los terrenos llanos, en la media montaña y en la alta montaña estamos trabajando día a día para mejorar, porque sabemos de que aquí en El Salvador no es la mejor opción para ser un escalador puro y por eso se buscan carreras internacionalmente. También me va bien en la contrarreloj.

¿Cuál crees que es la clave para que un joven pueda triunfar en el ciclismo?

Es muy importante la disciplina, la perseverancia, el apoyo de tu familia y el apoyo de un equipo o patrocinadores.

¿Cómo es el esfuerzo que se hace para conseguir patrocinadores y que estos te puedan colaborar en tus carreras y necesidades?

Todo empezó cuando vieron que siendo un novato en el ciclismo nacional había ganado carreras muy importantes aquí en El Salvador como: la Green Cycling, campeonatos nacionales y ahí fue cuando el equipo Timing 4 Pro me ofreció una plaza para ser parte del equipo. Con ellos siempre ha sido un buen acuerdo y siempre me han apoyado de la mejor manera.

¿Cuál es tu mayor sueño como ciclista?

Mi sueño como ciclista a mediano plazo es buscar el profesionalismo y correr para un equipo de América y primero dios hasta en Europa.

¿Qué les aconsejas a los jóvenes ciclistas que comienzan en este deporte?

El camino del ciclismo no es fácil, pero tampoco es imposible, que sigan entrenando duro y que poco a poco se van a ir dando los resultados y que tienen que ser disciplinados y que poco a poco se van a ir dando los resultados.