Brady, del lugar 199 en el Draft del 2000 al adiós como el mejor de la NFL

En el año 2000 un novato llamado Tom Brady vio como eran seleccionados 198 jugadores en la sexta ronda del Draft de la NFL hasta que su nombre sonó en el turno 199 para formar parte de los New England Patriots.



Poco más de dos décadas después, Brady de 44 años, anunció su retiro este martes, como el mejor jugador en la historia de la NFL, poseedor de siete anillos de Super Bowl y seleccionado 15 veces al Pro Bowl, entre otra colección de records.



El pasador aún guarda entre sus pertenencias su currículum de cuando tenía 22 años. Lo muestra en una fotografía en su cuenta personal de Instagram en la que bromea sobre su utilidad de no haber sido seleccionado por los Pats.



"¡Encontré mi viejo currículum! Realmente pensé que lo iba a necesitar después de la quinta ronda del Draft", comparte en la publicación.



El dueño del jersey número 12 ganó siete Super Bowls, uno más que Los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers que tienen seis y participó en 10 juegos por el trofeo Vince Lombardi, el 18 por ciento del total de los 55 partidos por el campeonato de la NFL.



El nacido en San Mateo California tenía como ídolo de la infancia al pasador de los San Francisco 49ers Joe Montana, el segundo con más Super Bowls ganados con cuatro junto con Terry Bradshaw de los Pittsburgh Steelers.



¿Humo en la cabeza por ser una leyenda?, según su excompañero en los Pats, el liniero ofensivo Sebastian Vollmer, Brady era un ejemplo de liderazgo y humildad.



"Todo el mundo sabía quién era Tom Brady, pero no importaba, él se presentaba a los novatos. Les decía; oye, mi nombre es Tom Brady y juego como pasador, pero no para decirles que él mandaba, sino como una forma de bienvenida".



Su último partido fue en la derrota por 30-27 ante Tampa Bay en la ronda divisional de la Conferencia Nacional, y aunque le restaba un año de contrato con los Tampa Bay Buccaneers, decidió decir adiós.



Tom Brady; 15 veces Pro Bowl, otro récord de la NFL; terminó la temporada 2021 como el pasador número uno en yardas con 5.316 y con más anotaciones, 43. Además cerró su participación en playoffs con 86 pases de anotación en su carrera, otra marca de la liga.



Seguramente hoy tampoco necesitará de esa hoja curricular que le recuerda que valió la pena esperar 198 lugares para retirarse convertido en una leyenda de la NFL.