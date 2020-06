Bradley decide no jugar en el reinicio de la NBA

El escolta Avery Bradley, de Los Ángeles Lakers, anunció que no jugará en el reinicio de la temporada de la NBA que está previsto para el próximo 30 de julio, en el Walt Disney World de Orlando (Florida), debido a motivos familiares.



Bradley, que disputó esta temporada 44 partidos con los Lakers, comunicó a la gerencia del equipo su decisión de no asistir a la reanudación del campeonato.



Ahora, los Lakers podrán fichar a otro baloncestista para sustituir a Bradley, que se convierte en el tercer jugador de la NBA que ha decidido no reiniciar la competición tras la suspensión forzada por la pandemia del coronavirus.



Los dos anteriores han sido el ala-pívot letón Davis Bertans, de los Wizards de Washington, y el escolta-alero de origen dominicano Trevor Ariza, de los Trails Blazers de Portland.



Bradley dijo que prefiere permanecer al lado de su familia. El jugador de 29 años y su esposa, Ashley, tienen tres hijos pequeños.



Liam, su hijo mayor de 6 años de edad, padece una enfermedad respiratoria, y es poco probable que reciba autorización médica para ingresar a la "burbuja" de Orlando con su familia.



"Estoy comprometido con mis compañeros de equipo de los Lakers y la organización, pero en un momento como este no puedo tomar una decisión que pueda poner la salud y el bienestar de mis seres queridos en el más mínimo riesgo", dijo.



Bradley ha sido jugador clave para los Lakers, que están clasificados en el primer lugar de la Conferencia Oeste en el reinicio que van a protagonizar 22 equipos.



Debido a su decisión de no jugar, Bradley dejará de percibir unos 650.000 dólares.